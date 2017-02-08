纽约期市:罗布斯塔咖啡跌至今年最低，因巴西进口希望渺茫

路透纽约/伦敦2月8日 - 罗布斯塔咖啡期货周三跌至今年迄今最低价，因供应吃紧将促使巴西数十年来首次进口的希望消退，阿拉比卡咖啡从一个月低位反弹。

可可价格在淡静交投中续跌，触及技术超卖水平附近的多年低位，糖价基本持平。

3月罗布斯塔咖啡期货收跌41美元,或1.9%,报每吨2,106美元,盘中跌至现货月合约12月29日以来最低的2,103美元。

5月阿拉比卡咖啡期货收高0.25美分，或0.2%，报每磅1.453美元，盘中跌至次月合约1月9日以来最低的1.442美元。

花旗研究将今年上半年短期目标价格下调至每磅1.51美元，较之前的预估低10美分，预计下半年价格将上行。

纽约5月可可收跌6美元，或0.3%，报每吨2,011美元，盘中触及次月合约2011年12月以来最低水准2,001美元。

5月伦敦可可收跌17英镑，或1%，报每吨1,633英镑，盘中跌至2013年9月以来最低的1,628英镑。

3月原糖期货收高0.04美分，或0.2%，报每磅20.76美分。