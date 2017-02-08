纽约期市:罗布斯塔咖啡跌至今年最低，因巴西进口希望渺茫

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透纽约/伦敦2月8日 - 罗布斯塔咖啡期货周三跌至今年迄今最低价，因供应吃紧将促使巴西数十年来首次进口的希望消退，阿拉比卡咖啡从一个月低位反弹。
可可价格在淡静交投中续跌，触及技术超卖水平附近的多年低位，糖价基本持平。
3月罗布斯塔咖啡期货收跌41美元,或1.9%,报每吨2,106美元,盘中跌至现货月合约12月29日以来最低的2,103美元。
5月阿拉比卡咖啡期货收高0.25美分，或0.2%，报每磅1.453美元，盘中跌至次月合约1月9日以来最低的1.442美元。
花旗研究将今年上半年短期目标价格下调至每磅1.51美元，较之前的预估低10美分，预计下半年价格将上行。
纽约5月可可收跌6美元，或0.3%，报每吨2,011美元，盘中触及次月合约2011年12月以来最低水准2,001美元。
5月伦敦可可收跌17英镑，或1%，报每吨1,633英镑，盘中跌至2013年9月以来最低的1,628英镑。
3月原糖期货收高0.04美分，或0.2%，报每磅20.76美分。
5月白糖期货收高2.60美元，或0.5%，报每吨550.90美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p