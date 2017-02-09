纽约期市：纽约可可跌至五年低点，罗布斯塔咖啡期货从六周低点反弹

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透纽约/伦敦2月9日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周四跌穿每吨2,000美元，为逾五年来首次，因交易商关注供应充裕的情况。罗布斯塔咖啡期货在六周低点寻获支撑后反弹。
纽约5月可可收跌15美元，或0.8%，报每吨1,996美元，盘中触及2011年12月以来最低水准1,988美元。
交易商表示，充裕的供应继续打压期价，市场普遍预计2016/17季全球将出现严重供应过剩的局面。
5月伦敦可可收跌1英镑，或0.06%，报每吨1,632英镑，14日相对强弱指标仍处于技术性超卖区域。
现货月3月罗布斯塔咖啡期货收高20美元,或1%,报每吨2,126美元,盘中跌至12月29日以来最低的2,092美元。
5月阿拉比卡咖啡期货收高2.3美分，或1.6%，报每磅1.476美元。
5月白糖期货收低2.80美元，或0.5%，报每吨548.10美元。3月原糖期货收低0.11美分，或0.5%，报每磅20.65美分。(完) (编译 李军; 审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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