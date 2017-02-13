纽约期市：可可价格触及多年低位，糖价下滑

路透纽约/伦敦2月13日 - 纽约可可价格周一跌至逾八年最低，伦敦可可价格触及2013年低位，市场延续了由供应过剩引发的跌势。

原糖价格跌至六周低位，3月白糖期货较5月合约贴水大幅缩窄，因现货月合约到期。

纽约5月可可收跌37美元，或1.9%，报每吨1,925美元，盘中跌至2008年11月以来次月合约最低的1,921美元。

该合约连续第八日下跌，交易商认为在科特迪瓦(象牙海岸)本地出口商违约后可可在市场上再售是此波下跌的原因，可可市场本已因供应过剩处境艰难。

美国政府数据显示，截至2月7日当周，投机客持有近五年来最多的纽约可可期货空头。

5月伦敦可可期货收跌36英镑，或2.2%，报每吨1,574英镑，为2013年8月以来最低。

5月原糖价格收跌0.44美分，或2.2%，报每磅19.99美分，盘中跌至1月3日以来最低的19.89美分。

5月白糖期货收跌3.80美元，或0.7%，报每吨537.30美元。3月合约较5月合约LSUH7-K7贴水从上周五的合约低位13.90美元大幅缩窄至4美元。