纽约期市：可可价格触及多年低位，糖价下滑

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透纽约/伦敦2月13日 - 纽约可可价格周一跌至逾八年最低，伦敦可可价格触及2013年低位，市场延续了由供应过剩引发的跌势。
原糖价格跌至六周低位，3月白糖期货较5月合约贴水大幅缩窄，因现货月合约到期。
纽约5月可可收跌37美元，或1.9%，报每吨1,925美元，盘中跌至2008年11月以来次月合约最低的1,921美元。
该合约连续第八日下跌，交易商认为在科特迪瓦(象牙海岸)本地出口商违约后可可在市场上再售是此波下跌的原因，可可市场本已因供应过剩处境艰难。
美国政府数据显示，截至2月7日当周，投机客持有近五年来最多的纽约可可期货空头。
5月伦敦可可期货收跌36英镑，或2.2%，报每吨1,574英镑，为2013年8月以来最低。
5月原糖价格收跌0.44美分，或2.2%，报每磅19.99美分，盘中跌至1月3日以来最低的19.89美分。
5月白糖期货收跌3.80美元，或0.7%，报每吨537.30美元。3月合约较5月合约LSUH7-K7贴水从上周五的合约低位13.90美元大幅缩窄至4美元。
到期的3月白糖期货收跌0.7%，报每吨532.40美元，预计交割量较小，约10万吨将进行交割。 (完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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