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亚洲 | 2017年 2月 16日 星期四 03:44 BJT

纽约期市：纽约可可从2008年低位急升，糖和可可价格走坚

路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。

糖价上涨，部分受助于来自缅甸的需求，咖啡价格也走坚，跟随汤森路透跟踪的19种核心商品价格CoreCommodity指数上扬的走势。

纽约5月可可期货收高82美元，或4.3%，报每吨1,987美元，从盘中触及的2008年10月以来次月合约最低价1,890美元最多反弹了100美元。

交易员称，价格受到系统基金空头回补的提振。

5月伦敦可可收高61英镑，或3.9%，报每吨1,614英镑。

5月原糖价格收高0.06美分，或0.3%，报每磅20.43美分。

一些支撑因素包括作为中国门户的缅甸的需求传闻，以及印度本季稍晚进口的前景。

5月白糖期货收高4.70美元，或0.9%，报每吨553.50美元。

5月罗布斯塔咖啡收高20美元，或0.9%，报每吨2,148美元，盘中跌至1月初以来近月合约最低的2,116美元。

5月阿拉比卡咖啡收高1美分，或0.7%，报每磅1.4695美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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