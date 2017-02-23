纽约期市：可可在科特迪瓦完成大部分违约合同再售后上涨，糖价急挫

路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。

5月纽约可可收高31美元，或1.6%，报每吨2,026美元。

5月伦敦可可收高21英镑，或1.3%，报每吨1,630英镑。

有关主要种植国科特迪瓦出现一波合同违约的事态明朗后，给市场提供了支撑。科特迪瓦当局称，咖啡和可可协会(CCC)已经通过拍卖，售出了约35万吨可可违约合同和过剩产量。

但一位交易员指出，涨幅受限，因供应充裕，前景仍利空。

5月原糖收跌0.55美分，或2.7%，报每磅20.13美分。

交易商注意到原糖技术面疲弱，周三失守100日移动均线，之后又跌穿200日移动均线，激发了止损卖盘。

5月白糖期货收跌11.90美元，或2.1%，报每吨548.60美元。

罗布斯塔咖啡小幅走低，5月合约收跌6美元，或0.3%，报每吨2,155美元，市场在昨日下跌后进行整固，此前巴西撤销允许罗布斯塔咖啡进口的决定。