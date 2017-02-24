纽约期市：原糖触及七周低位，阿拉比卡咖啡续跌

国际油市：油价小跌，因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
可可期货下跌，受压于主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)持续的供应过剩忧虑，但仍在本月稍早触及的多年低位之上。
5月原糖期货收跌0.32美分，或1.6%，报每磅19.81美分，盘中跌至1月3日以来最低的19.75美分。该合约连续第三周下跌。
3月合约将于下周二到期，较5月合约SBH7-K7逆转为贴水0.02美分，周四为升水0.03美分。
5月白糖期货收跌6.50美元，或1.2%，报每吨542.10美元。
5月阿拉比卡咖啡收跌3.7美分，或2.5%，报每磅1.4625美元。
5月合约未能持于1.50美元附近的200日移动均线切入位之上，跌穿了50日移动均线切入位。
5月罗布斯塔咖啡收跌29美元，或1.4%，报每吨2,126美元。
5月纽约可可收跌32美元，或1.6%，报每吨1,994美元，本周为过去七周中第六周下跌。
5月伦敦可可收跌27英镑，或1.7%，报每吨1,603英镑。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 欧元兑美元上涨 (新增收盘表格) 路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新 一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性 的。 美元指数 下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。 这份会议记录是美联储自2015年12月首次升息以来，对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗 示。 在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有 的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。 “会议记录显示美联储将保持谨慎，不急于在资产负债表问题上采用鹰派立场，”Thin k Markets分析师Naeem Aslam表示。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率仍相当高，为83%，不 过，目前交易商预计，联储今年将再升息两次的机率为46%，低于周二尾盘的约50%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月25日(四) 暂无重要经济数据公布 5月26日(五) 暂无重要经济数据公布 5月29日当周 5月29日(一) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 4月 -- -1.8% 5月30日(二) 0130 澳洲建筑许可(较前月) 4月 -- -13.4% 民间住宅建筑许可(较前月) -- -4.3% 5月31日(三) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数