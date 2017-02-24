版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 25日 星期六 03:30 BJT

纽约期市：原糖触及七周低位，阿拉比卡咖啡续跌

路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。

可可期货下跌，受压于主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)持续的供应过剩忧虑，但仍在本月稍早触及的多年低位之上。

5月原糖期货收跌0.32美分，或1.6%，报每磅19.81美分，盘中跌至1月3日以来最低的19.75美分。该合约连续第三周下跌。

3月合约将于下周二到期，较5月合约SBH7-K7逆转为贴水0.02美分，周四为升水0.03美分。

5月白糖期货收跌6.50美元，或1.2%，报每吨542.10美元。

5月阿拉比卡咖啡收跌3.7美分，或2.5%，报每磅1.4625美元。

5月合约未能持于1.50美元附近的200日移动均线切入位之上，跌穿了50日移动均线切入位。

5月罗布斯塔咖啡收跌29美元，或1.4%，报每吨2,126美元。

5月纽约可可收跌32美元，或1.6%，报每吨1,994美元，本周为过去七周中第六周下跌。

5月伦敦可可收跌27英镑，或1.7%，报每吨1,603英镑。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐