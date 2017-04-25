纽约期市：罗布斯塔咖啡触及七个半月低位，阿拉比卡咖啡反弹

路透纽约/伦敦4月25日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二跌至七个半月低位，受压于技术性卖盘，此前市场遭遇2011年来最大五日连跌。阿拉比卡咖啡在连跌四日后从10个半月低位反弹。

7月罗布斯塔咖啡下跌20美元，或1%，报每吨1,916美元，盘中跌至9月6月以来最低的1,871美元。

交易商称，投资基金继续出清多头头寸，因罗布斯塔咖啡期货在过去五个交易日内急挫约12%，且跌穿200日移动均线后，技术信号越来越利空。

7月阿拉比卡咖啡收高0.5美分，或0.4%，报每磅1.324美元，盘中跌至6月初以来最低1.305美元。

7月伦敦可可收高26英镑，或1.8%，报每吨1,450英镑。

7月纽约可可收高36美元，或2%，报每吨1,852美元，在上周触及的九年半低位之上徘徊。

7月原糖期货收跌0.04美分，或0.3%，报每磅16.28美分，略高于周一触及的近一年最低16.17美元。

交易商称，市场近期可能会在略高于每磅16美分处盘整。

5月合约在周五到期前仍较七月合约SBK7-N7小幅缩水，交割规模尚不明确。