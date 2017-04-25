纽约期市：罗布斯塔咖啡触及七个半月低位，阿拉比卡咖啡反弹

《香港报摘》--经济日报5月24日
--据金管局提交予立法会文件显示，至4月底止本港银行同业结余仍维持于2,600亿港元的高水平，意味未出现资金大举撤走的迹象。
路透纽约/伦敦4月25日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二跌至七个半月低位，受压于技术性卖盘，此前市场遭遇2011年来最大五日连跌。阿拉比卡咖啡在连跌四日后从10个半月低位反弹。
7月罗布斯塔咖啡下跌20美元，或1%，报每吨1,916美元，盘中跌至9月6月以来最低的1,871美元。
交易商称，投资基金继续出清多头头寸，因罗布斯塔咖啡期货在过去五个交易日内急挫约12%，且跌穿200日移动均线后，技术信号越来越利空。
7月阿拉比卡咖啡收高0.5美分，或0.4%，报每磅1.324美元，盘中跌至6月初以来最低1.305美元。
7月伦敦可可收高26英镑，或1.8%，报每吨1,450英镑。
7月纽约可可收高36美元，或2%，报每吨1,852美元，在上周触及的九年半低位之上徘徊。
7月原糖期货收跌0.04美分，或0.3%，报每磅16.28美分，略高于周一触及的近一年最低16.17美元。
交易商称，市场近期可能会在略高于每磅16美分处盘整。
5月合约在周五到期前仍较七月合约SBK7-N7小幅缩水，交割规模尚不明确。
8月白糖合约收跌0.20美元，或0.04%，报每吨469美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
--据金管局提交予立法会文件显示，至4月底止本港银行同业结余仍维持于2,600亿港元的高水平，意味未出现资金大举撤走的迹象。
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国