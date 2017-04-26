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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 03:20 BJT

纽约期市：指标原糖合约跌穿16美分并触及一年低位，成交创天量

路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。

7月原糖合约收跌0.71美分，或4.4%，报每磅15.57美分，较盘中低位15.52美分略高，为次月合约去年4月28日以来最低。

7月合约成交量急升至11.4762万口，为迄今该合约最高单日成交量，而价格录得近七个月最大单日跌幅。

交易商称，市场受压于即将到来的2017/18作物季(10月/9月)全球供应过剩前景。

交易员称，止损卖盘指令在每磅16美分左右被触发，这一水平被看做是支撑位，技术性卖盘是今日下跌的主要原因之一。

5月合约 收跌4.9%，报每磅15.38美分，为近一年来的最低，该合约将于周五到期。

5月合约较7月合约贴水SBK7-N7最多扩至0.24美分，为2014年8月第一日交易日以来最阔。

8月白糖合约收跌15.70美元，或3.4%，报每吨453.30美元，为一年低位。

7月阿拉比卡咖啡收跌1.7美分，或1.3%，报每磅1.307美元，盘中跌至10个半月低位的1.3015美元，因技术面持续疲弱。

7月罗布斯塔咖啡收高13美元，或0.7%，报每吨1,929美元，此前连续五日下跌。

7月伦敦可可收高23英镑，或1.6%，报每吨1,473英镑。

7月纽约可可收高23美元，或1.2%，报每吨1,875美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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