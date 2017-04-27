纽约期市：期糖触及一年低位，5月原糖期货周五到期

路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。

7月原糖期货收跌0.14美分，或0.9%，报每磅15.43美分，此前触及15.35美分，为次月合约一年来最低水平。

该合约周三急挫4.4%，当日未平仓合约骤降超过5,500口，交易商称，有大量投机性卖盘。

5月原糖期货今日收跌1.3%，报15.18美分，但截至周三，仍有大量未平仓合约。该合约周五到期。

交易商预计，该合约交割量很大，约有100万吨，因5月合约较7月合约贴水扩阔至0.26美分，为2016年10月现货合约到期以来最大贴水。

8月白糖期货收跌6.90美元，或1.5%，报每吨446.40美元，也为一年低位。

7月阿拉比卡咖啡期货收跌1.2美分，或0.92%，报每磅1.295美元，盘中触及6月来最低1.2865美元，交易商称，因出现技术性卖出信号。

7月罗布斯塔咖啡期货收跌19美元，或1%，报每吨1,910美元。

7月伦敦可可期货收挫9英镑，或0.6%，报每吨1,464英镑，部分因英镑走坚。