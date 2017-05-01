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亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 02:20 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡从11个月低位之上续升，糖价转升

    路透纽约5月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周一连续第二个交
易日上涨，受助于空头回补，因价格在11个月低位和技术支撑位之上继续
攀升；糖价在大量交投后转升。
    
    美国软商品市场今日开盘时间晚于平常，而伦敦市场适逢假日闭市，
将于周二重新开市。
    
    7月阿拉比卡咖啡       收高2.45美分，或1.8%，报每磅1.3585美元
，交易员将原因归为空头回补。上周四价格触及11个月低位的1.2865美元
。
    
    交易员指出，在1.2865-1.2875美元的过去两日低位附近形成了双底
形态，因此有强劲的技术支撑。
    
    截至4月25日当周，投机客自2016年6月以来第一次转为看跌阿拉比卡
咖啡押注。
    
    交易员称，投机客多头头寸的减少将令市场更易反弹至高位。
    
    7月原糖期货      收高0.05美分，或0.3%，报每磅16.18美分，盘中
交投震荡。
    
    交易所周一的数据显示，5月合约卖出了逾150万吨，为该合约的第二
大交易量。
    
    7月纽约可可      收跌29美元，或1.6%，报每吨1,812美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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