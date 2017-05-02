纽约期市：原糖转跌，罗布斯塔咖啡期货跳升

路透纽约/伦敦5月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二转跌，在两日上涨后市场重回守势，因焦点转向产量前景改善和2017/18全球供应过剩预期。

交易商称，在上周触及的一年低位之上出现的技术调整失去动能，因供应方面的预期仍利空。