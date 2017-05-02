纽约期市：原糖转跌，罗布斯塔咖啡期货跳升

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透纽约/伦敦5月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二转跌，在两日上涨后市场重回守势，因焦点转向产量前景改善和2017/18全球供应过剩预期。
罗布斯塔咖啡急升，部分受助于纽约市场阿拉比卡咖啡周一上涨，而当日伦敦市场适逢假日闭市。
7月原糖期货收跌0.3美分，或1.9%，报每磅15.88美分。
交易商称，在上周触及的一年低位之上出现的技术调整失去动能，因供应方面的预期仍利空。
8月白糖期货收跌6.90美元，或1.5%，报每磅452.60美元。
7月罗布斯塔咖啡收高49美元，或2.5%，报每吨1,995美元。
交易商称，由于基金出脱多头头寸导致次月合约4月大跌逾9%的跌势已经减弱，市场收复一些失地。
7月阿拉边卡咖啡收高0.4美分，或0.3%，报每磅1.3625美元。
伦敦可可价格走低，因周一纽约市场下挫，英镑上涨也带来额外压力。
7月伦敦可可收跌21英镑，或1.5%，报每吨1,414英镑。
7月纽约可可收跌7美元，或0.4%，报每吨1,805美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
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