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亚洲 | 2017年 5月 3日 星期三 02:10 BJT

纽约期市：原糖转跌，罗布斯塔咖啡期货跳升

路透纽约/伦敦5月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二转跌，在两日上涨后市场重回守势，因焦点转向产量前景改善和2017/18全球供应过剩预期。

罗布斯塔咖啡急升，部分受助于纽约市场阿拉比卡咖啡周一上涨，而当日伦敦市场适逢假日闭市。

7月原糖期货收跌0.3美分，或1.9%，报每磅15.88美分。

交易商称，在上周触及的一年低位之上出现的技术调整失去动能，因供应方面的预期仍利空。

8月白糖期货收跌6.90美元，或1.5%，报每磅452.60美元。

7月罗布斯塔咖啡收高49美元，或2.5%，报每吨1,995美元。

交易商称，由于基金出脱多头头寸导致次月合约4月大跌逾9%的跌势已经减弱，市场收复一些失地。

7月阿拉边卡咖啡收高0.4美分，或0.3%，报每磅1.3625美元。

伦敦可可价格走低，因周一纽约市场下挫，英镑上涨也带来额外压力。

7月伦敦可可收跌21英镑，或1.5%，报每吨1,414英镑。

7月纽约可可收跌7美元，或0.4%，报每吨1,805美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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