纽约期市：可可在技术支撑位之上反弹，未理会其它商品市场大跌走势

中国评等：标普称中国评级“很可能”调降，制裁或影响俄罗斯评级调升
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。
路透纽约/伦敦5月4日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四反弹，未理会其它商品市场大幅下挫走势，因美元指数走低和技术性买入信号带来支撑。
糖和咖啡期货急挫，因技术性卖盘，汤森路透跟踪的19种核心商品指数急挫至九个月低位。
7月伦敦可可收高50英镑，或3.6%，报每吨1,440英镑，7月纽约可可收高59美元，或3.3%，报每吨1,839美元。
两间市场在4月20日触及的多年低位之上续升，该水准被认为提供了技术支撑，但全球供应过剩预期仍令人气看空，交易员表示。
交易所数据显示，周三纽约可可期货未平仓合约连续第五日增加，达到创纪录的31.0218万口，周三价格回落至近多年低位。
7月原糖期货收跌0.4美分，或2.5%，报每磅15.37美分，跟随大宗商品市场下跌走势，供应充裕的预期带来看跌人气。
8月白糖期货收跌7.70美元，或1.7%，报每吨442.50美元，为2016年4月以来最低。
7月阿拉比卡咖啡收跌2.5美分，或1.8%，报每磅1.3495美元，交易商称在1.37美元遇阻。
7月罗布斯塔咖啡收跌42美元，或2.1%，报每吨1,992美元，交易员称，在心理支撑位2,000美元之下激发了止损卖盘指令。(完) (编译 刘静；审校)
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
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