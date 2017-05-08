纽约期市：可可从多年低位急升，因空头回补

路透纽约/伦敦5月8日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跳升，录得自2012年以来的最大三日升幅，因空头回补激发价格从多年低位持续反弹，此前发布的数据显示，投机客最近将看空头寸增加至纪录高位。

7月伦敦可可收高69英镑，或4.7%，报每吨1,530英镑。

7月纽约可可收高89美元，或4.8%，报每吨1,955美元。

两个市场在过去三个交易日内均反弹约10%，为2012年初以来的最大三日升幅。

交易员表示，市场延续上周的升势，主要因为空头回补，4月触及的多年低位成为技术支撑位。

交易商还关注周五晚间发布的数据，数据显示，投机客连续第四周增加净空头头寸，至纪录高位，因全球供应充裕。一个交易员称，看空头寸看似“脆弱”。

7月原糖收高0.07美分，或0.5%，报每磅15.38美分。

白糖期货收高1.50美元，或0.3%，报每吨442.80美元，但仍接近上周触及的一年低位。

在2017/18作物年，全球糖市场将供应过剩182万吨，因产量增加，消耗仅小幅增长，Tropical Research Services(TRS)在一份报告中称。

7月阿拉比卡咖啡收高1.2美分，或0.9%，报每磅1.369美元。