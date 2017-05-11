纽约期市：阿拉比卡咖啡因止损卖盘下跌，原糖期货也下挫

路透纽约/伦敦5月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四下 跌，因技术性疲弱，在价格未能突破两周交易区间后触发了自动卖盘指令 。 原糖价格也下滑，因主要种植国巴西的降雨被认为可能改善本季晚些 时候的产量。 7月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.4美分，或1.8%，报每磅1.3425美 元。 交易商指出下跌是因技术性疲弱，止损卖盘被触发，但他们称，交易 量低，表明缺少大量卖盘意愿。 价格仍陷于过去两周的交易区间，此前市场从4月触及的11个月低位1 .2865美元反弹。 罗布斯塔咖啡也下跌，7月合约 收跌30美元，或1.5%，报每吨 1,984美元。 7月原糖期货 收跌0.21美分，或1.3%，报每磅15.63美分，盘中 高见一周半高位的15.93美分。 8月白糖期货 收跌5.90美元，或1.3%，报每吨447.60美元。 7月伦敦可可 收高1英镑，或0.1%，报每吨1,530英镑。 交易员称，市场仍受压于供应过剩，但英镑疲弱支撑伦敦市场价格。 7月纽约可可 收跌2美元，或0.1%，报每吨1,952美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)