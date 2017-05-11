纽约期市：阿拉比卡咖啡因止损卖盘下跌，原糖期货也下挫

台湾已公布经济指标--2017/6/21
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 +8.4% +9.4% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 +10.2% +23.5% 7/7 -- *外销订单(y/y) 5月 9.1+% +7.4% 7/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 -- 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
路透纽约/伦敦5月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四下 跌，因技术性疲弱，在价格未能突破两周交易区间后触发了自动卖盘指令 。 原糖价格也下滑，因主要种植国巴西的降雨被认为可能改善本季晚些 时候的产量。 7月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.4美分，或1.8%，报每磅1.3425美 元。 交易商指出下跌是因技术性疲弱，止损卖盘被触发，但他们称，交易 量低，表明缺少大量卖盘意愿。 价格仍陷于过去两周的交易区间，此前市场从4月触及的11个月低位1 .2865美元反弹。 罗布斯塔咖啡也下跌，7月合约 收跌30美元，或1.5%，报每吨 1,984美元。 7月原糖期货 收跌0.21美分，或1.3%，报每磅15.63美分，盘中 高见一周半高位的15.93美分。 8月白糖期货 收跌5.90美元，或1.3%，报每吨447.60美元。 7月伦敦可可 收高1英镑，或0.1%，报每吨1,530英镑。 交易员称，市场仍受压于供应过剩，但英镑疲弱支撑伦敦市场价格。 7月纽约可可 收跌2美元，或0.1%，报每吨1,952美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 +8.4% +9.4% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 +10.2% +23.5% 7/7 -- *外销订单(y/y) 5月 9.1+% +7.4% 7/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 -- 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
* 外资暂停汇出、累计超额准备转正令气氛舒缓 * 跨月拆款周五才有机会供应，观望理监事会召开 * 短票利率上扬、银行对跨月RP利率有所坚持 记者 董永年 路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳区间高位。资金调度人员称，外资暂停汇出、银行 间累计超额准备转正，市场气氛略见舒缓，拆款到期续作大致顺畅。市场观望周四央行理监事会议召开，此前 短率料持稳。 他们指出，目前尚未有跨月拆款供应，大型龙头银行要等到理监事会议召开，并确定授信案过关后才会释 出资金，最快也要等到周五才有机会。 〞市场蛮安静的，月内续作没问题，但还是有人一直在找钱。〞一银行资调人员说。 另一票券商交易员指出，银行为美化半年报要冲刺放款，有些银行无法供应资金，再加上季底过后，只剩 下一个交易日可以调整积数，因此不少金融机构多提早作业，这也让市场气氛偏向保守。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步 细节；惟路透调查结果
路透6月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月20日(周二)走势纵览。