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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 02:23 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡因止损卖盘下跌，原糖期货也下挫

    路透纽约/伦敦5月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四下
跌，因技术性疲弱，在价格未能突破两周交易区间后触发了自动卖盘指令
。
    
    原糖价格也下滑，因主要种植国巴西的降雨被认为可能改善本季晚些
时候的产量。
    
    7月阿拉比卡咖啡期货      收跌2.4美分，或1.8%，报每磅1.3425美
元。
    
    交易商指出下跌是因技术性疲弱，止损卖盘被触发，但他们称，交易
量低，表明缺少大量卖盘意愿。
    
    价格仍陷于过去两周的交易区间，此前市场从4月触及的11个月低位1
.2865美元反弹。
    
    罗布斯塔咖啡也下跌，7月合约       收跌30美元，或1.5%，报每吨
1,984美元。
    
    7月原糖期货      收跌0.21美分，或1.3%，报每磅15.63美分，盘中
高见一周半高位的15.93美分。
    
    8月白糖期货       收跌5.90美元，或1.3%，报每吨447.60美元。
    
    7月伦敦可可       收高1英镑，或0.1%，报每吨1,530英镑。
    
    交易员称，市场仍受压于供应过剩，但英镑疲弱支撑伦敦市场价格。
    
    7月纽约可可      收跌2美元，或0.1%，报每吨1,952美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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