纽约期市：可可升至五周高位，因投机性买盘和科特迪瓦动荡局势

路透纽约/伦敦5月12日 - 纽约可可期货周五跳升至五周高位，因有大量空头回补买盘，及技术面走强，录得2012年以来的最强周度表现，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)局势再次发生动荡也给市场带来支撑。

7月纽约可可收高63美元，或3.2%，报每吨2,015美元，盘中高见次月合约4月7日以来最高的2,027美元。

本周纽约合约收高8%，为2012年8月以来的最强周度表现。

7月伦敦可可收高39英镑，或2.6%，报每吨1,569英镑，盘中高见4月13日以来最高的1,575英镑。

交易商称，当价格在超卖水平之上快速上涨且升穿关键阻力位后，升势加速，触发了止损买盘。

主要种植国科特迪瓦爆发新的骚乱也给市场提供支撑，此前士兵在多个市镇封锁街道，向空中开枪，因薪酬争议引发的抗议升级。

7月原糖期货收跌0.12美分，或0.8%，报每磅15.51美分，本周收高1.3%，为14周来的最强周度表现。

8月白糖期货收跌5.60美元，或1.3%，报每吨442美元。

五大巧克力和糖果公司周四联合发出承诺，将减少在美国市场销售的许多糖果中的卡路里含量。

7月罗布斯塔咖啡收高10美元，或0.5%，报每吨1,994美元。