纽约期市：可可升至五周高位，因投机性买盘和科特迪瓦动荡局势

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
路透纽约/伦敦5月12日 - 纽约可可期货周五跳升至五周高位，因有大量空头回补买盘，及技术面走强，录得2012年以来的最强周度表现，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)局势再次发生动荡也给市场带来支撑。
7月纽约可可收高63美元，或3.2%，报每吨2,015美元，盘中高见次月合约4月7日以来最高的2,027美元。
本周纽约合约收高8%，为2012年8月以来的最强周度表现。
7月伦敦可可收高39英镑，或2.6%，报每吨1,569英镑，盘中高见4月13日以来最高的1,575英镑。
交易商称，当价格在超卖水平之上快速上涨且升穿关键阻力位后，升势加速，触发了止损买盘。
主要种植国科特迪瓦爆发新的骚乱也给市场提供支撑，此前士兵在多个市镇封锁街道，向空中开枪，因薪酬争议引发的抗议升级。
7月原糖期货收跌0.12美分，或0.8%，报每磅15.51美分，本周收高1.3%，为14周来的最强周度表现。
8月白糖期货收跌5.60美元，或1.3%，报每吨442美元。
五大巧克力和糖果公司周四联合发出承诺，将减少在美国市场销售的许多糖果中的卡路里含量。
7月罗布斯塔咖啡收高10美元，或0.5%，报每吨1,994美元。
7月阿拉比卡咖啡收高0.7美分，或0.5%，报每磅1.3495美元。本周收跌0.6%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选