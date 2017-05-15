纽约期市：可可期货因科特迪瓦冲突触及五周高位，糖价走坚

路透纽约/伦敦5月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一续升至五周 高位，交易商表示，因主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)长达四天的军队叛 变激发了一波空头回补。 原糖期货也走高，受助于商品市场普遍上涨，汤森路透跟踪19种核心 商品的CoreCommodity指数 连续第四日上扬。 7月伦敦可可 收高21英镑，或1.3%，报每吨1,590英镑，盘中 升至指标次月合约4月7日以来最高的1,638英镑。 7月纽约可可 收高26美元，或1.3%，报每吨2,041美元，盘中升 至4月6日以来最高的2,066美元。 周一科特迪瓦城市里响起枪声，感到不满的士兵发起的军事政变愈演 愈烈。 交易商称，盘初触发了止损买盘，帮助市场急升至盘中高位，但价格 在起初的大量买兴消退后回落。 7月原糖期货 收高0.1美分，或0.6%，报每磅15.61美分。 8月白糖期货 收跌2.90美元，或0.7%，报每吨439.10美元，白 糖与原糖之间的溢价LSU-SB1=R大幅下跌至三个月低位。 7月罗布斯塔咖啡 收跌25美元，或1.3%，报每吨1,969美元。7 月阿拉比卡咖啡 收跌1.5美分，或1.1%，报每磅1.3345美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)