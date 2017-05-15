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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 02:15 BJT

纽约期市：可可期货因科特迪瓦冲突触及五周高位，糖价走坚

    路透纽约/伦敦5月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一续升至五周
高位，交易商表示，因主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)长达四天的军队叛
变激发了一波空头回补。
    
    原糖期货也走高，受助于商品市场普遍上涨，汤森路透跟踪19种核心
商品的CoreCommodity指数         连续第四日上扬。
    
    7月伦敦可可       收高21英镑，或1.3%，报每吨1,590英镑，盘中
升至指标次月合约4月7日以来最高的1,638英镑。
    
    7月纽约可可      收高26美元，或1.3%，报每吨2,041美元，盘中升
至4月6日以来最高的2,066美元。
    
    周一科特迪瓦城市里响起枪声，感到不满的士兵发起的军事政变愈演
愈烈。
    
    交易商称，盘初触发了止损买盘，帮助市场急升至盘中高位，但价格
在起初的大量买兴消退后回落。
    
    7月原糖期货      收高0.1美分，或0.6%，报每磅15.61美分。
    
    8月白糖期货       收跌2.90美元，或0.7%，报每吨439.10美元，白
糖与原糖之间的溢价LSU-SB1=R大幅下跌至三个月低位。 
    
    7月罗布斯塔咖啡       收跌25美元，或1.3%，报每吨1,969美元。7
月阿拉比卡咖啡      收跌1.5美分，或1.1%，报每磅1.3345美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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