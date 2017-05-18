版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 02:30 BJT

纽约期市：糖和可可期货下跌，因巴西货币急挫

    路透纽约/伦敦5月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货
周四大幅下跌，受压于巴西货币雷亚尔      急挫8%，此前巴西总统因同
意贿赂一位腐败案调查证人而受到指控。

    巴西是上述两种商品的最大生产国。
    
    7月原糖期货      收跌0.27美分，或1.7%，报每磅16.03美分，盘中
低见15.58美分。
    
    7月合约交易量达到92,664口，为4月26日以来最大。
    
    巴西雷亚尔      兑美元急挫逾8%，6月合约       大幅下挫，导致
交易暂停。
    
    交易员称，巴西政治危机忧虑引发了雷亚尔的大幅下挫，导致糖和咖
啡期货的沉重抛盘。
    
    8月白糖合约       收跌3.90美元，或0.9%，报每吨455.30美元，与
原糖走势一致。
    
    7月阿拉比卡咖啡      收跌4.75美分，或3.5%，报每磅1.2965美元
。
    
    7月罗布斯塔咖啡       收跌13美元，或0.7%，报每吨1,984美元。
    
    纽约可可      收高30美元，或1.5%，报每吨2,084美元，为4月6日
以来最高。
    
    7月伦敦可可       收高16英镑，或1%，报每吨1,605英镑。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐