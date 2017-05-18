纽约期市：糖和可可期货下跌，因巴西货币急挫

路透纽约/伦敦5月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货 周四大幅下跌，受压于巴西货币雷亚尔 急挫8%，此前巴西总统因同 意贿赂一位腐败案调查证人而受到指控。 巴西是上述两种商品的最大生产国。 7月原糖期货 收跌0.27美分，或1.7%，报每磅16.03美分，盘中 低见15.58美分。 7月合约交易量达到92,664口，为4月26日以来最大。 巴西雷亚尔 兑美元急挫逾8%，6月合约 大幅下挫，导致 交易暂停。 交易员称，巴西政治危机忧虑引发了雷亚尔的大幅下挫，导致糖和咖 啡期货的沉重抛盘。 8月白糖合约 收跌3.90美元，或0.9%，报每吨455.30美元，与 原糖走势一致。 7月阿拉比卡咖啡 收跌4.75美分，或3.5%，报每磅1.2965美元 。 7月罗布斯塔咖啡 收跌13美元，或0.7%，报每吨1,984美元。 纽约可可 收高30美元，或1.5%，报每吨2,084美元，为4月6日 以来最高。 7月伦敦可可 收高16英镑，或1%，报每吨1,605英镑。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)