纽约期市：糖和可可期货下跌，因巴西货币急挫

马来西亚期市：棕榈油期货创一周来单日最大跌幅，追随其他食用油走势
路透吉隆坡6月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二中止之前连四个交易日的涨势，并创一周来单日最大跌幅，因市场随其他食用油走势下跌，且出口需求下降。
路透纽约/伦敦5月18日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货 周四大幅下跌，受压于巴西货币雷亚尔 急挫8%，此前巴西总统因同 意贿赂一位腐败案调查证人而受到指控。 巴西是上述两种商品的最大生产国。 7月原糖期货 收跌0.27美分，或1.7%，报每磅16.03美分，盘中 低见15.58美分。 7月合约交易量达到92,664口，为4月26日以来最大。 巴西雷亚尔 兑美元急挫逾8%，6月合约 大幅下挫，导致 交易暂停。 交易员称，巴西政治危机忧虑引发了雷亚尔的大幅下挫，导致糖和咖 啡期货的沉重抛盘。 8月白糖合约 收跌3.90美元，或0.9%，报每吨455.30美元，与 原糖走势一致。 7月阿拉比卡咖啡 收跌4.75美分，或3.5%，报每磅1.2965美元 。 7月罗布斯塔咖啡 收跌13美元，或0.7%，报每吨1,984美元。 纽约可可 收高30美元，或1.5%，报每吨2,084美元，为4月6日 以来最高。 7月伦敦可可 收高16英镑，或1%，报每吨1,605英镑。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透吉隆坡6月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二中止之前连四个交易日的涨势，并创一周来单日最大跌幅，因市场随其他食用油走势下跌，且出口需求下降。
路透6月20日 - 东南亚股市周二多数收跌，马来西亚股市收在近三周低位，因资金持续外流打压投资者信心。市场下周将迎来开斋节假期。 但印尼股市收高0.9%，连涨第二日。 “随着第二季及上半年即将结束，目前市场有些美化帐面的操作。”雅加达的未来资产证券研究部负责人Taye Shim称。 有报导称MSCI明晟的新兴市场指数可能将纳入中国A股，这消息也被视为拖累东南亚股市的因素。 “目前已纳入MSCI明晟新兴市场指数的东南亚股市，权重可能因中国A股的纳入而被调降，因此在投资组合重新平衡下，受影响的股票可能出现卖压，”马来亚银行投资银行的Nik Ihsan称。 马来西亚股市收低0.5%，该国周三将公布通胀数据。 新加坡股市收低0.5%，星展集团控股 跌0.7%。 菲律宾股市收低0.3%，菲律宾央行本周稍后将进行政策评估。路透调查显示菲律宾央行料维持利率不变。
路透北京6月20日 - 中国国务院总理李克强周二称，中美分别作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，经济互补性强，各领域往来密切，共同利益远大于分歧。