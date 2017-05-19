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亚洲 | 2017年 5月 20日 星期六 02:19 BJT

纽约期市：原糖升至两周半高位，因巴西货币反弹

    路透纽约/伦敦5月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五升至两周半
高位，从前日的大幅下挫中回升，受主要种植国巴西货币上涨支撑，及预
告有对作物不利的天气。阿拉比卡咖啡也回升。
    
    7月原糖期货      收高0.35美分，或2.2%，报每磅16.38美分，为5
月2日以来最高价。
    
    现货合约本周收高5.6%，为四个半月来的最强周度表现。
    
    巴西雷亚尔      上涨，此前一天兑美元录得1999年以来的最大单日
百分比降幅。
    
    主要种植国巴西预告有强降雨，可能会扰乱近期的生产也给市场带来
支撑。
    
    但交易商注意到，供应充裕限制了潜在的上行。
    
    8月白糖       收高9.30美元，或2%，报每吨464.60美元。
    
    7月阿拉比卡咖啡      收高2.45美分，或1.9%，报每磅1.321美元，
受助于巴西雷亚尔兑美元走强。该合约本周下跌2.1%。
    
    7月罗布斯塔咖啡       收跌7美元，或0.4%，报每吨1,977美元。
    
    7月伦敦可可       收跌42英镑，或2.6%，报每吨1,563英镑。
    
    纽约可可      收跌56美元，或2.7%，报每吨2,028美元。本周收高 
0.6%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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