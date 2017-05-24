纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
交易员称，可可期货放量急挫，因基金卖出。
纽约7月可可期货收跌127美元，或6.28%，为2011年底以来近月合约的最大单日跌幅，报每吨1,894美元。
交易员指出，供应过剩和利空信号是价格急挫，跌穿1,972和1,921美元附近的支撑位的原因。
7月伦敦可可收跌86英镑，或5.53%，报每吨1,468英镑，为2011年3月以来最大单日跌幅。
周三，市场未能维持上涨动能打击了人气，引发了技术性卖盘，止损卖盘被触发后卖盘加速。
7月原糖期货收跌0.2美分，或1.26%，报每磅15.67美分，此前跌幅超过3%。
高盛本周称，下调了糖价预估，因印度供应大于预期。
8月白糖期货收跌1.90美元，或0.42%，报每吨451.40美元。
7月罗布斯塔咖啡收跌31美元，或1.60%，报每吨1,905美元。
7月阿拉比卡咖啡收跌1.7美分，或1.31%，报每磅1.2855美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为