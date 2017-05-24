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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 03:23 BJT

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃

路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。

交易员称，可可期货放量急挫，因基金卖出。

纽约7月可可期货收跌127美元，或6.28%，为2011年底以来近月合约的最大单日跌幅，报每吨1,894美元。

交易员指出，供应过剩和利空信号是价格急挫，跌穿1,972和1,921美元附近的支撑位的原因。

7月伦敦可可收跌86英镑，或5.53%，报每吨1,468英镑，为2011年3月以来最大单日跌幅。

周三，市场未能维持上涨动能打击了人气，引发了技术性卖盘，止损卖盘被触发后卖盘加速。

7月原糖期货收跌0.2美分，或1.26%，报每磅15.67美分，此前跌幅超过3%。

高盛本周称，下调了糖价预估，因印度供应大于预期。

8月白糖期货收跌1.90美元，或0.42%，报每吨451.40美元。

7月罗布斯塔咖啡收跌31美元，或1.60%，报每吨1,905美元。

7月阿拉比卡咖啡收跌1.7美分，或1.31%，报每磅1.2855美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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