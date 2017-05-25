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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 03:01 BJT

纽约期市：可可恢复跌势，因抛售导致技术面疲弱

路透纽约/伦敦5月25日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四转跌，延续了跌势，前日录得2011年以来的最大单日跌幅，并出发技术性卖盘，供应充裕预期增添了市场利空人气。

7月纽约可可收跌17美元，或0.9%，报每吨1,877美元。

7月伦敦可可收跌19英镑，或1.3%，报每吨1,449英镑。

两间市场周三均大跌，伦敦市场急挫5.5%，纽约市场骤降6.3%，因投机客大量卖出。

交易所数据显示，周三，纽约可可未平仓合约上涨2,755口，至290,100口，当日市场大跌。这表明部分市场参与者可能因预期价格会进一步下跌，增加空头头寸。

交易员称，周四稍早，空头回补提振了价格，但技术性卖盘随后令价格转跌。

“需求面不太好，有巨量的供应过剩，”Pan-African lender Ecobank小组研究负责人Edward George称，“所以价格方面，很难攀升。”

7月原糖期货收跌0.01美分，或0.06%，报每磅15.66美分。

8月白糖期货收跌50美分，或0.1%，报每吨450.90美元。

7月罗布斯塔咖啡收高29美元，或1.5%，报每吨1,934美元。

7月阿拉比卡咖啡收高0.75美分，或0.6%，报每磅1.293美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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