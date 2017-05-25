纽约期市：可可恢复跌势，因抛售导致技术面疲弱

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦5月25日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四转跌，延续了跌势，前日录得2011年以来的最大单日跌幅，并出发技术性卖盘，供应充裕预期增添了市场利空人气。
7月纽约可可收跌17美元，或0.9%，报每吨1,877美元。
7月伦敦可可收跌19英镑，或1.3%，报每吨1,449英镑。
两间市场周三均大跌，伦敦市场急挫5.5%，纽约市场骤降6.3%，因投机客大量卖出。
交易所数据显示，周三，纽约可可未平仓合约上涨2,755口，至290,100口，当日市场大跌。这表明部分市场参与者可能因预期价格会进一步下跌，增加空头头寸。
交易员称，周四稍早，空头回补提振了价格，但技术性卖盘随后令价格转跌。
“需求面不太好，有巨量的供应过剩，”Pan-African lender Ecobank小组研究负责人Edward George称，“所以价格方面，很难攀升。”
7月原糖期货收跌0.01美分，或0.06%，报每磅15.66美分。
8月白糖期货收跌50美分，或0.1%，报每吨450.90美元。
7月罗布斯塔咖啡收高29美元，或1.5%，报每吨1,934美元。
7月阿拉比卡咖啡收高0.75美分，或0.6%，报每磅1.293美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为