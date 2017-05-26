纽约期市：原糖期货急挫至13个月低位，因供应充裕

路透5月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五急挫4%，触及13个月 低位，因供应充裕、需求不旺和技术信号疲弱。市场今日交投旺盛。 美国和伦敦软商品市场下周一将因假日闭市，下周二重新开市。 7月原糖期货 收跌0.61美分，或3.9%，报每磅15.05美分，盘中 跌至近月合约2016年4月以来最低的15.01美分。 交易商称，数据显示，巴西中南部5月上半月甘蔗压榨量大于预期， 增大了未来数月供应可能大于需求的忧虑。 行业协会UNICA称，根据S&P Global Platts调查数据，5月上半月压 榨了3,846万吨甘蔗，较去年同期减少了3.1%，但高于预估的3,615万吨。 8月白糖期货 收跌11.70美元，或2.6%，报每吨439.20美元。 7月罗布斯塔咖啡 收高57美元，或3%，报每吨1,991美元。 7月阿拉比卡咖啡 收高1.9美分，或1.5%，报每磅1.312美元。 交易员称，他们关注主要种植国巴西的天气状况，因冬季即将到来。 本周末为三日长周末。 7月伦敦可可 收涨46英镑，或3.2%，报每吨1,495英镑，部分 受助于英镑大幅走软。7月纽约可可 收高34美元，或1.8%，报每吨1 ,911美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)