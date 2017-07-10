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纽约期市：原糖急挫逾4%，可可期货延续四日连跌
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2017年7月10日 / 晚上6点38分 / 1 天前

纽约期市：原糖急挫逾4%，可可期货延续四日连跌

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦7月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一录得逾一个月来最大日跌幅，因修正涨势告终，被技术性卖盘所取代，且最大消费国印度采取行动限制进口。

纽约可可延续四日连跌的颓势，阿拉比卡咖啡期货也走低。

ICE-10月原糖期货 收跌0.59美分，或4.17%，报每磅13.56美分，盘中低见13.51美分。

缺乏需求导致价格跌向14美分，引发止损卖盘，交易商称。

印度将原糖进口税从40%上调至50%，以遏制进口，保护国内原糖生产企业。

“你可能看到，由于价格走低，基金继续增加规模已很大的空头头寸，”RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible说。

8月白糖期货收跌13.10美元，或3.1%，报每吨405美元，为4月底以来近月合约最大单日跌幅。

9月纽约可可期货收跌34美元，或1.82%，报每吨1,838美元，盘中触及两周半低位1,815美元。

9月伦敦可可期货收挫24英镑，或1.61%，报每吨1,465英镑，盘中触及两个月低位1,446英镑。

欧洲加工数据将于周二公布，交易商预计加工量将增加约2-3%。

9月罗布斯塔咖啡期货收跌11美元，或0.52%，报每吨2,100美元，盘中低见2,074美元。

9月阿拉比卡咖啡期货回落0.3美分，或0.23%，收报每磅1.286美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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