纽约期市：阿拉比卡咖啡触及六周半高位，可可上涨

路透纽约/伦敦7月14日 - 阿拉比卡咖啡周五触及六周半高位，因巴西雷亚尔走高，巴西供应收紧的迹象引发空头回补，可可因需求改善预期而上涨。

洲际交易所(ICE)原糖期货延续周四的升势。

9月阿拉比卡咖啡收高2.5美分，或1.9%，报每磅1.337美元，盘中升至5月31日以来最高的1.3405美元。

本周该合约收高3.7%，为连续第三周升高。

INTL FCStone风险顾问Julio Sera称，出口下降和巴西咖啡豆收成减少的传闻提振了价格。

巴西雷亚尔兑美元上涨。雷亚尔上涨通常会使出口商卖出咖啡和糖等以美元计价商品的动力减弱。

9月罗布斯塔咖啡收高1美元，或0.1%，报每吨2,146美元。

9月纽约可可收高43美元，或2.3%，报每吨1,915美元，本周收高2.3%。

9月伦敦可可收高17英镑，或1.1%，报每吨1,509英镑。

近月7月合约较次月合约溢价在周五到期前走阔，收盘小幅贴水。

10月原糖期货收高0.16美分，或1.1%，报每磅14.3美分，延续周四的升势。

近月合约连续第三周上涨，为2016年10月以来最长的涨势。

8月白糖期货收跌20美分，或0.1%，报每吨418 美元。该合约周五到期。

10月白糖合约收高1.20美元，或0.3%，报每吨399美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)