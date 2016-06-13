焦点：景顺研究显示主权投资者削减债市持仓转投前沿资产和房地产

图为英国伦敦金融区一处摩天楼群下的公寓楼。 REUTERS/Reinhard Krause

路透伦敦6月13日 - 资产管理公司景顺周一公布的研究显示，主权投资者已缩减对全球债市的敞口，兴趣转移到房地产等收益更高的资产上，他们也在加仓前沿市场的头寸。

主权债投资者既包括国家退休基金，也包括国内发展基金和未来基金。由于股市震荡、很多西方市场利率接近于“零”甚至出现负利率，它们普遍未能实现回报率目标。

景顺的研究报告显示，去年平均4.1%的年回报水平低于投资者原定目标5.9%。该项研究覆盖了77个主权投资者和储备管理公司。

2016年回报率可能仍无法达到目标，料将较目标低1.3个百分点。

“由于市场大幅震荡，过去12个月十分艰难，”景顺欧洲、中东及非洲(EMEA)主权债和中东及非洲机构债销售部分负债人Alex Millar表示。

令人失望的表现促使主权投资者撤离股市和债市，转而购买流动性较差的资产。平均而言，2015年主权投资者投资组合的全球固定收益配置降至16%，低于2014年的20%和2012年的25%。

与此同时，对房地产、基础建设以及私募股权的平均曝险，由2014年的9.2%上升至13.8%。

房地产成长速度最快，因其门槛较低。相对于自身的目标配置，逾62%的投资者仍在减码基础建设；52%投资者减码私募股权。

“多数主权投资者发现很难在这些领域部署资产，”Invesco表示，因此很少有主权投资者目前预计会增加对私募股权与基建的实际配置。

“进入基建领域的实际情况充满挑战，”Millar表示，这凸显出诸如开发交易与赢得投标等问题。

他也表示，从做出决策到投资基础建设，再到实际完成，平均需要三年半时间；房地产则是两年。

主权投资者对前沿市场的兴趣逐渐升高，2015年对新兴亚洲前沿市场的配置为2.3%，高于2014年的1.6%。对非洲的配置也由0.6%增长至0.9%，尽管尼日利亚等市场出现问题。

但景顺指出，主权财富投资人越来越不愿意为了达到目标配置而忽略巴西、俄罗斯及中国的政治及监管风险。

从2014年底到2015年，对俄罗斯及中欧的资产配置平均从1.9%下降至1.5%，对中国的资产配置则从2.2%降至1.7%。

不过景顺提到，除了少数有改变或整并委托指令之外，主权财富基金看来并未退出现有的新兴市场资产。

Millar指出，“他们颇富谋略，策略上不会每年变更投资组合...但我们正见到一些细微的调整。”

这项研究同时发现，投资人信心仍处于相对高档，平均主权财富投资者仅撤出或取消3%的资产。

这是景顺第四份年度全球主权财富资产管理调查，当中涵盖了66%的主权资产，以及25%外汇储备。(完)