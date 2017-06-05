焦点：主权投资者增加地产持仓 且因英退因素对英国资产提高警惕

路透伦敦6月5日 - 资产管理公司景顺(Invesco)的一份研究报告显示，主权投资者目前正增加对房地产的曝险，而减少低收益债券持仓，但英国脱欧被认为对所有英国投资都有重大的负面影响。

周一公布的这份年度报告基于对97家主权财富基金、国有养老基金和央行的访问，这些机构掌握的资产超过12万亿(兆)美元。访问发现，过去一年中，主权投资者的投资回报率较其目标平均低2个百分点。

景顺定义的“投资型主权投资者”回报率较目标水平低3.7个百分点，“发展型主权投资者”回报率较目标水平低3.1个百分点。

政府也减少对这些基金的投入--平均而言，2017年投入规模与这些基金所管理资产之比由2015年的8%降至5%。这迫使主权投资者寻求较高收益的资产，譬如高级写字楼和商业地产。

2016年，有逾三分之二的主权投资者加码全球房地产资产，今年料有46%的主权投资者再次加码。北美和西欧等避险市场受青睐。

主权投资者对国内房地产资市场的曝险也增加，西方和亚洲的主权投资者尤其如此。对投资者来说，国内市场更为熟悉，且更容易投资。

新的房地产投资资金主要来源于减持固定收益资产，48%的受访者都提到了这一点。

聚焦于房地产资产的部分原因是，投资于基础设施和私募股权等其他流动性较低的资产仍有困难。

向基础设施部署资金目前预计需要花费四年时间，高于2016年调查的3.5年。向房地产部署资金花费的时间不变，仍为两年。

“回报低的原因之一是他们低配目标配置，”景顺欧洲、中东、非洲地区(EMEA)主权投资主管Alex Millar称。

Millar称，大约71%主权投资者减码基础设施方面的配置，意味着以现金及货币市场基金形式持有的未配置资金水平在上升：“拖累的原因来自现金，来自未配置资金。”

他还称，房地产具有吸引力，因为可以租金形式产生收益，这有助于主权投资者抵御政府减少资金提供而带来的冲击。

**英国退欧带来不确定性**

这项研究是在2017年1月和3月期间进行的，反映了投资者对英国退欧的焦虑。英国吸引力出现了最大幅度的下降，得分为5.5，去年为7.5，满分为10分。

景顺称，鉴于英国退欧带来进口税及市场准入方面的不确定性，投资欧洲的主权投资者已经质疑英国作为欧洲投资中心的前途。

“现在面临这种持续数年的不确定性，”Millar称。“一些人说这是买入机会，还有一些人说要更加谨慎。以往他们可能把英国作为投资欧洲的大门，现在他们更关注德国。”

约41%的主权投资者预计在2017年会对英国采用新的低配仓位，相比之下只有5%计划采用新的超配仓位。54%表示不会对仓位进行调整，他们要先评估英国退欧带来的较长期影响。

美国仍是最具吸引力的市场，在满分10分的计分中，美国得到8分。37%的受访者称，相对于整体投资组合，他们2016年向北美超配新投资，这一比例超过任何其他地区。净40%的受访者计划2017年进一步加码超配。

Millar表示，利率上升、有利企业的税改以及潜在基础设施支出都起到吸引投资的作用。但他补充称，贸易保护主义仍是一个疑虑：“大家都了解这些说法，但他们在观望政策行动。”

新兴市场也有所改善，得分5.7分，高于去年的5.2分。但俄罗斯、中国和印度得分均高于上年，巴西则吸引力下降，得分从去年的5.6降至5.4。(完)