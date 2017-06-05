焦点：主权投资者增加地产持仓 且因英退因素对英国资产提高警惕

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
路透伦敦6月5日 - 资产管理公司景顺(Invesco)的一份研究报告显示，主权投资者目前正增加对房地产的曝险，而减少低收益债券持仓，但英国脱欧被认为对所有英国投资都有重大的负面影响。
周一公布的这份年度报告基于对97家主权财富基金、国有养老基金和央行的访问，这些机构掌握的资产超过12万亿(兆)美元。访问发现，过去一年中，主权投资者的投资回报率较其目标平均低2个百分点。
景顺定义的“投资型主权投资者”回报率较目标水平低3.7个百分点，“发展型主权投资者”回报率较目标水平低3.1个百分点。
政府也减少对这些基金的投入--平均而言，2017年投入规模与这些基金所管理资产之比由2015年的8%降至5%。这迫使主权投资者寻求较高收益的资产，譬如高级写字楼和商业地产。
2016年，有逾三分之二的主权投资者加码全球房地产资产，今年料有46%的主权投资者再次加码。北美和西欧等避险市场受青睐。
主权投资者对国内房地产资市场的曝险也增加，西方和亚洲的主权投资者尤其如此。对投资者来说，国内市场更为熟悉，且更容易投资。
新的房地产投资资金主要来源于减持固定收益资产，48%的受访者都提到了这一点。
聚焦于房地产资产的部分原因是，投资于基础设施和私募股权等其他流动性较低的资产仍有困难。
向基础设施部署资金目前预计需要花费四年时间，高于2016年调查的3.5年。向房地产部署资金花费的时间不变，仍为两年。
“回报低的原因之一是他们低配目标配置，”景顺欧洲、中东、非洲地区(EMEA)主权投资主管Alex Millar称。
Millar称，大约71%主权投资者减码基础设施方面的配置，意味着以现金及货币市场基金形式持有的未配置资金水平在上升：“拖累的原因来自现金，来自未配置资金。”
他还称，房地产具有吸引力，因为可以租金形式产生收益，这有助于主权投资者抵御政府减少资金提供而带来的冲击。
**英国退欧带来不确定性**
这项研究是在2017年1月和3月期间进行的，反映了投资者对英国退欧的焦虑。英国吸引力出现了最大幅度的下降，得分为5.5，去年为7.5，满分为10分。
景顺称，鉴于英国退欧带来进口税及市场准入方面的不确定性，投资欧洲的主权投资者已经质疑英国作为欧洲投资中心的前途。
“现在面临这种持续数年的不确定性，”Millar称。“一些人说这是买入机会，还有一些人说要更加谨慎。以往他们可能把英国作为投资欧洲的大门，现在他们更关注德国。”
约41%的主权投资者预计在2017年会对英国采用新的低配仓位，相比之下只有5%计划采用新的超配仓位。54%表示不会对仓位进行调整，他们要先评估英国退欧带来的较长期影响。
美国仍是最具吸引力的市场，在满分10分的计分中，美国得到8分。37%的受访者称，相对于整体投资组合，他们2016年向北美超配新投资，这一比例超过任何其他地区。净40%的受访者计划2017年进一步加码超配。
Millar表示，利率上升、有利企业的税改以及潜在基础设施支出都起到吸引投资的作用。但他补充称，贸易保护主义仍是一个疑虑：“大家都了解这些说法，但他们在观望政策行动。”
新兴市场也有所改善，得分5.7分，高于去年的5.2分。但俄罗斯、中国和印度得分均高于上年，巴西则吸引力下降，得分从去年的5.6降至5.4。(完)
(编译 许娜/侯雪苹/杜明霞/李爽 审校 徐文焰/郑茵/白云/李婷仪)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。