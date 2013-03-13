主权财富基金：全球最富有的投资者

路透伦敦3月12日 - 一项研究显示，到2013年底，主权财富基金资产规模将增长至5.6万亿美元，这是英国一年的国内生产总值(GDP)的两倍多，亦凸显了主权财富基金作为全球最富有投资者的地位。

金融危机之后，主权财富基金成为了重要的全球市场参与者，例如，据估算主权财富基金斥资900亿美元，购买了巴克莱(Barclays)(BARC.L)等西方国家银行的股份。

TheCityUK的研究显示，受惠于十年来高涨的大宗商品价格，以及贸易荣景所带来的贸易顺差，主权财富基金资产规模膨胀至纪录高位，而且将进一步成长。2012年主权财富基金资产规模增长8%至5.2万亿美元。

根据国际货币基金组织(IMF)的测算，英国2012年的GDP为2.4万亿美元。

TheCityUK称，“未来几年，应继续会有资本流入主权财富基金，因为一些亚洲国家，特别是中国，外汇储备仍在扩大，而且伴随全球经济的复苏以及新兴市场需求的增长，大宗商品的需求上升。”

追踪金融服务业的TheCityUK称，2012年底，资金来源于大宗商品出口的主权财富基金的资产规模为3万亿美元，相当于各类主权财富基金资产总规模的58%。资金源于大宗商品出口的主权财富基金包括海湾基金和挪威的政府养老基金等。

但在中国等一些国家，主权财富基金的资金来源于外汇储备的资产转移、预算盈余和私有化，而不是大宗商品出口。这类主权财富基金的资产规模亦在快速增长。新基金的成立亦正在推动主权财富基金资产规模的成长。

**房地产成为投资热门**

主权财富基金除了投资银行业外，正逐渐成为西方大都会城市中一流房地产的买家。中国投资公司去年即以2.45亿英镑买下德意志银行(DBKGn.DE)伦敦总部所在的Winchester House。

另一个案例是中国国家外汇管理局辖下的Gingko Tree Investment Ltd，在伦敦和曼彻斯特投资超过16亿美元的办公楼和学生宿舍。

TheCityUK引述米兰Bocconi大学主权财富研究室的数据称，去年房地产交易金额约达100亿美元。TheCityUK的报告说，促使主权财富基金青睐房地产的因素，是因一些发达国家的债市收益低，而股市波动又太大了。

但该报告称，去年主权财富基金的整体海外直接投资下滑。根据SWF Institute的数据，2012年该项金额总计达570亿美元，较上一年下滑超过三分之一。

TheCityUK指出，从2008-09年之后，主权财富基金便放慢其在海外的支出，以帮助稳定国内金融市场，“信贷危机爆发之初，主权财富基金也蒙受一连串的亏损，使其遭到来自国内的批评，”报告称，“结果导致最近几年的交易规模变小了。”(完)

(编译 兰秀娟/李婷仪; 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。