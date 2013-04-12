国际钢铁协会下调2013年全球钢铁消费增长预估

路透伦敦4月11日 - 国际钢铁协会周四指出，全球2013年钢铁消费增速料略低于之前的预估，主因发达国家增长疲软。

“我们乐于宣布会有所增长，是正增长。我们认为不能再靠中国来挽救全世界，但其地位仍很重要。中国的钢铁消费量仍占去全球钢铁需求的一半，”该协会主管Edwin Basson在新闻简报会说。

国际钢铁协会预计，2013年钢铁需求将成长2.9%至14.54亿吨，略低于10月预估的14.55亿吨。

该协会称，2014年全球钢消费量料成长3.2%至15亿吨。

但协会上修中国2013年钢铁消费预估，Basson表示这是因为“对中国经济的看法变得更加乐观一些”。

国际钢铁协会预计，中国2013年钢铁消费将成长3.5%，2014年则增2.5%，分别至6.69亿吨和6.86亿吨。

过去10年来中国钢铁消费成长强劲，但长期而言，这种增长将会更加缓和，因为中国的工业化已达到较成熟的阶段。

**欧盟今年钢铁需求料出现萎缩**

拖累全球钢铁消费的是欧盟和中东。国际钢铁协会下修了对这两个地区的预估，预计欧盟黯淡的经济前景料使其2013年钢铁需求减少0.5%至1.39亿吨，是今年唯一萎缩的地区；而2014年则料出现3.3%的反弹。

而中东则受政治动荡的影响。国际钢铁协会预计中东2013年钢铁消费增幅将不到1%至4,900万吨，2014年则料增加6.1%。

北美自由贸易协定(NAFTA)地区2013年钢铁消费预估则仅下调100万吨至1.35亿吨，较2012年的需求增长2.9%。该地区2014年钢铁需求则料成长3%。

国际钢铁协会还预计，亚洲和大洋洲地区今年钢铁消费成长3.2%，明年则增2.8%。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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