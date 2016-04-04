钢铁业者纷纷转向生产特殊钢 以避开中国供应泛滥潮

路透米兰/伦敦4月1日 - 高成本国家的钢铁生产商表示，寄望通过开发高价值的特殊产品，以求渡过这波全球供应泛滥的大潮。然而他们仍将面临低成本中国生产商的激烈竞争。

印度塔塔钢铁(Tata Steel)(TISC.NS)宣布放弃英国事业，让人意识到发达国家钢铁产业正面临中国产能过剩所衍生的供应泛滥问题；中国产能过剩已经导致全球钢铁价格崩盘。

欧洲、日本及韩国的钢铁业者表示，他们增大高价值产品在生产中的比重以维持局面，重点放在用于制造业的特殊钢，这类产品的价格要高于低品级钢品。

部分企业甚至试图发展供应链下游行业，自行生产飞机或汽车零部件。其他业者则是强化与客户间的关系，以维持订单不减。

奥地利钢铁业者Voestalpine(VOES.VI)执行长Wolfgang Eder表示，“欧洲钢铁企业要想维持获利以及未来成长，唯一办法就是保持技术及质量的优势。”

但这项策略恐怕并非应对本次危机的长久之道，生产特殊钢仍需要大规模资本密集型工厂，而这些工厂大多数产能仍要生产低价值钢材。目前中国钢铁占全球产出已达五成，并正在自行开发更为高端的产品。

欧洲钢铁协会(Eurofer)表示，光靠高价值特殊钢产品本身无法拯救欧洲的钢铁行业，该协会希望欧盟能够采取更多行动，保护本地区钢铁业免受中国倾销之害。为了要实现成本效益，一家钢厂仍需要大量生产低利润产品，并找到市场。

**成本效益问题**

“如果只侧重生产高品级或特殊产品，那么整体成本效益就不高。高品级通常产量也较少，而其它则都是五花八门低端或非特殊钢产品，”Eurofer发言人Charles de Lusignan表示。

德国钢铁制造商Salzgitter(SZGG.DE)执行长Heinz Joerg Fuhrmann表示，综合型钢厂唯有达到至少300万吨的规模、且必须充分利用产能，才会具有成本效益。”

全球第二大钢铁业者新日铁住金(5401.T)的策略是在扩大高价值产品生产的同时，也提升中档产品的产出。

“我们处于规模经济的考虑，扩大中档产品，同时还要维持高端产品的领先地位，”新日铁住金高管Toshiharu Sakae表示。(完)