焦点：全球30大钢企债务总额达创纪录的1,500亿美元--安永

路透伦敦8月18日 - 安永会计师事务所周四表示，全球30大钢铁企业债务总计达创纪录的1,500亿美元，这进一步表明，只有配合更加彻底的行业重组，政府对该行业的支持才能见效。

产能过剩和钢铁价格疲弱已给塔塔钢铁(Tata Steel)(TISC.NS)等企业带来重压。该公司正与德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 (TKAG.DE)讨论合并可能。

安永周四发布报告称，钢企为了抢占市场份额而大举借债，尤其是中国钢铁行业自2000年以来增加了大约10亿吨产能，也促使全球过剩产能达到7亿吨左右。

中国钢铁行业的债务总额估计达5,000亿美元，相比之下，全球30大钢企的债务规模可谓小巫见大巫。

“许多钢企陷入了困境，有的在破产边缘摇摇欲坠，”安永的钢铁负责人Anjani Agrawal还称，只有在钢铁行业具备可行的经营模式的情况下，政府的努力才能起作用。

变革正在进行中。

德国蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)是全球第16大钢企，已宣布出售不动产，且着手与塔塔商谈并购事宜。

6月底，蒂森克虏伯的杠杆比率为175%，上年同期为124%；债务为47.7亿欧元，上年同期为43.9亿欧元。

该公司计划在9月底将杠杆比率降至150%以下，并在上周的分析师会议上称应能完成目标。

全球最大钢企--安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)供股融资30亿美元以解决其债务问题。

安赛乐米塔尔也在4月出售10亿美元西班牙车用钢铁集团Gestamp股权。2016年上半年截止债务净值127亿美元，该集团预估2016年现金流料为正值。

中国已承诺今年删减钢铁产量4,500万吨，但前七个月的减产量仅达年度目标的47%。

为了保护西方企业不受中国钢铁威胁，美国与欧盟已对中国钢铁征税，引发中方的批评。美国与欧盟表示中国以低于成本价出售钢铁。

欧洲钢铁业代表表示，中国钢企应该鉴于自身债务规模，执行诸多架构重整，不过他们并不预期中国会着手进行，而钢铁业为了存活下去，必须采取所有可行之道。

“未来5-10年会有实质的痛苦出现，主要应该在于中国，但也会出现在这里，除非我们具备有效的贸易措施，”布鲁塞尔Fieldfisher律师事务所合伙人Laurent Ruessmann透过电话表示。他是多家钢铁企业代表，专精于中国与贸易法规。(完)