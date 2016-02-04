焦点：钢价虽反弹 但制钢业者恐得捱上又一年苦日子

路透伦敦2月3日 - 全球钢铁厂商面临又一年的苦日子，预期将有更多的产能关闭及裁员动作，尽管拜减产、消化库存及贸易壁垒升高所赐，钢价已开始回升。

由于钢价下跌了三分之一，创12年低位，去年全球关闭产能和破产事件频传，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)和新日铁住金等大厂纷纷调降获利预测。

1月时，钢价终于小幅回升，但出口商表示，还没达到强劲且持续的回升，这意谓着产业中逾半数业者仍将处于亏损。

“我们预期今年钢价将企稳，但产业整体来看仍在烧钱当中，”麦格理分析师Patrick Morton表示。“若没有一些预料之外的事件来协助价格强力反弹，则西方国家关闭产能的情形可能持续增加。”

去年中国约关闭了5,000万吨的过剩钢铁产能，在全球16亿吨的产量中，中国占了约半数，而从1月至11月中国主要制钢厂已亏损了531亿元人民币(80.7亿美元)。

减产后，中国螺纹钢价格今年已经上涨了1.7%至每吨1,826元人民币。

据咨询机构CRU，除中国外去年还关闭了2,000万吨产能。不过分析师称，市场要想平衡，还需再减产2-3亿吨，大部分集中在中国。

中国政府上月表示，将会减少1-1.5亿吨钢产能，此举料导致400,000人失业。但其并没有就该减产计划给出时间表。

中国去年钢铁出口创下1.12亿吨的纪录，相当于北美的总产量，使其面临的贸易紧张关系越发严峻。中国贸易伙伴国纷纷采取反倾销措施，并在酝酿更多应对措施。

“中国钢铁业非常庞大，很难管理和引导。削减产能的消息或可为价格带来短期支撑...不过我们以前就曾见到过这样的减产声明，但却从未真正实施过。”摩根士丹利分析师Tom Price说道。

国际钢铁协会称，预期今年的钢铁需求将增加0.7%至15.2亿吨。

不过全球钢铁产能依然巨大，为23亿吨。

IHS Global Insight资深经济分析师Ben Orhan说道：“在这样的价格水平上几乎没有一家西方钢厂能够赢利。只有那些特殊钢才会有钱可赚。我们预期今年的价格将略有回升，但仍将会有大量钢厂关门大吉。”

全球钢铁价格指数：reut.rs/1nKIMaw

中国钢铁出口： link.reuters.com/ryz68v

钢铁价格预估: reut.rs/1PzEvAG

中国需要关闭的产能: reut.rs/1PzPtWT

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