焦点：全球钢铁业危机缓解 今明两年需求将上升--国际钢铁协会

路透迪拜10月11日 - 国际钢铁协会(Worldsteel)周二在迪拜召开的会议上表示，导致大型钢厂关闭和工人失业的全球钢铁行业危机，如今正在缓解，今明两年钢铁需求料增长。

该协会预计2017年全球钢铁需求较上年增长0.5%至15.1亿吨，今年需求料上升0.2%至15.01亿吨。

4月时该协会曾预计今年需求下降0.8%。

“全球钢铁需求正在度过本轮周期底部，”国际钢铁协会称，指因中国和俄罗斯前景好于预期，且除中国外的新兴亚洲国家成长强劲。

据钢铁咨询公司MEPS，全球钢铁需求去年下降0.3%至14.99亿吨，价格则跌至2004年以来低点。此后钢铁价格已经反弹约30%。

“该预测...确实表明2017年钢价情况将会更好，”Metal Bulletin Research研究主管Alistair Ramsay表示。

但“我们关注的一个重点是，该额外的需求中有多少将由中国供应商来满足。如果中国获得全部这些需求，那么钢价仍将承压，”Ramsay表示。

中国钢铁产量和消费占了全球钢铁的一半左右，其过剩产能估计达3亿吨。

面对全球对中国廉价钢铁出口的抨击声浪，北京当局誓言今年钢铁产能减少4,500万吨，到7月底该目标已实现了47%。

尽管削减产能，中国8月的粗钢产量已连续第六个月增加，而其出口也可能打破去年1.12亿吨的纪录水准。

国际钢铁协会4月时曾预估，中国钢铁需求今年可能减少4%；但该协会周二表示，目前预计中国需求仅下降1%至6.656亿吨。

其并预计明年中国钢铁需求下降2%至6.523亿吨。

国际钢铁协会表示，全球钢铁行业仍然容易受到地缘政治和经济不确定性的冲击。该行业被视为经济健康状况的衡量指标，每年的产值达到9,000亿美元。

“下行风险源自企业负债较高和中国房地产市场走势...(以及)英国退欧带来的不确定性，”国际钢铁协会经济委员会主席T.V. Narendran称。

该协会预计俄罗斯钢铁需求今年减少3.6%，而明年增加0.9%。俄罗斯是全球第六大钢铁消费国。(完)