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国际财经 | 2016年 10月 11日 星期二 13:17 BJT

2017年全球钢铁表观需求料增0.5%至15.1亿吨--国际钢铁协会

路透迪拜10月11日 - 国际钢铁协会周二在迪拜的会议上表示，2017年全球钢铁表观需求料将较上年增长0.5%至15.1亿吨。

该协会补充说，今年全球钢铁表观需求有望增长0.2%，至15.01亿吨。(完)

(编译 侯雪苹；审校 李爽)

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