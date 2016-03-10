全球钢价下挫 车用催化剂金属铂金族群回收率踩煞车

路透伦敦3月9日 - 过去一年，铂金与钯金这两种汽车用催化剂金属的回收率下降，原因除了金属本身价格下跌之外，还包括另一种原材料--钢铁的价格崩跌。

由于供应过剩与需求温吞，今年钢价前景仍承受巨大压力，预期中的铂金族群金属由催化剂回收比率回升也将因此受限。

回收业者囤积报废车辆，等候价格好转，加上使用铂金催化剂的报废车辆数量减少，去年的回收率因而放缓。

“钢价低迷已率先让宣告报废车辆的数量减少，因此钢价低迷与铂金族群金属回收数量有直接关联性，”Johnson Matthey市场研究总经理Peter Duncan表示。

分析师预估，在2015年部分区域铂金回收量下滑多达20%之后，今年的回收量料回升，但钢价下跌将使得升势趋缓。

铂金价格下挫26%是回收量下降的主因之一。全球经济前景的不确定性，以及供应充裕的预期，则是导致铂金下跌的部分原因。

由于钢铁价格下滑，整体汽车报废率亦低迷。钢铁是汽车主要的回收材料，其价格跌了三分之一。

世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council; WPIC)上个月在报告中估计，去年铂金回收减少了15%。除了铂金价格下跌外，较低的钢价也对汽车报废率造成不利影响。

根据WPIC的研究，今年自动催化剂回收出现回升，料将协助抵销铂金矿产量下滑的影响。自动催化剂的回收通常占了全球铂金供应量的15%左右。

加工处理商紧握着材料也只能坚持这么久，之后不得不让材料再次进入回收链，而今年铂金价格上涨了逾10%，则让厂商有机会这么做。

“鉴于铂金价格来到1,000美元，今年第一季有望见到些许增加。这些厂商只能暂离市场这么久，”一主要美国回收业者发言人表示。“我认为它们会利用这些价格的机会，在第二季应该会见到大量材料流出。”

但钢价持续疲弱，尽管脱离低位却仍承受沉重压力，因此可能会抑制回收反弹的力道。

“我们预期今年回收情况将有些改善，但极大地取决于价格，”Duncan表示。“与钢价相比，铂族金属的价格对其回收率更能起到决定性影响，但我真的认为是有关系的。”

图表：全球钢价(reut.rs/1nKIMaw)

图表：2016年资产表现(reut.rs/1WAiOSC)(完)