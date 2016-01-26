2015年全球钢产量下降2.8% 为2009年以来首次

路透伦敦1月25日 - 2015年全球粗钢产量较2014年下降2.8%，为2009年以来首次，生产商屈服于需求萎缩和价格下挫造成的压力。

钢铁行业被看作全球经济的晴雨表。去年供应过剩导致钢铁价格跌至2003以来最低，全球钢铁行业破产和产能关停步伐加快。

国际钢铁协会(WSA)周一发布的数据显示，2015年全球钢铁产量降至16.23亿吨，全球最大的钢铁生产国和消费国--中国的钢铁产量下降2.3%至8.038亿吨，为三十年来首次下滑。

咨询机构CRU的研究主管Chris Houlden表示，“包括中国企业在内的许多钢厂正在减产以支撑价格，正在产生效果。”

“然而，如果价格回升引发暂停减产，将再度导致钢铁企业的利润面临极大压力。”

数据显示，去年钢铁行业闲置产能增加，产能利用率平均为69.7%，2014年为73.4%。

数据还显示，去年欧盟钢铁产量下降1.8%至1.662亿吨，北美粗钢产量减少8.6%至1.107亿吨。（完）