全球2月钢铁产量较上年同期增0.6%至1.25亿吨--国际钢铁协会

独家：优步因使用软件帮助司机躲避监管面临刑事调查
路透旧金山5月4日 - 两位熟悉情况的消息人士称，针对网约车企业优步(Uber)使用一种软件工具来帮助司机躲避地方交通部门的情况，美国司法部已就此展开刑事调查。
路透伦敦3月20日 - 国际钢铁协会周四表示，2月份全球粗钢产量较上年同期增长0.6%，达到1.25亿吨。
作为全球最大的钢铁生产国和消费国，中国2月的粗钢产量较上年同期增长0.4%至6,210万吨。（完）
(编译 高琦 审校 徐文焰)
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路透香港5月5日 - 亚洲股市周五连续第三天下滑，因大宗商品价格新出现的跌势激起对全球经济体质的担忧；不过欧元逆势上扬，因对法国总统大选的担忧减退。
路透日本横滨5月5日 - 日本财务省周五提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。