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国际财经 | 2014年 3月 21日 星期五 07:25 BJT

全球2月钢铁产量较上年同期增0.6%至1.25亿吨--国际钢铁协会

路透伦敦3月20日 - 国际钢铁协会周四表示，2月份全球粗钢产量较上年同期增长0.6%，达到1.25亿吨。

作为全球最大的钢铁生产国和消费国，中国2月的粗钢产量较上年同期增长0.4%至6,210万吨。（完）

(编译 高琦 审校 徐文焰)

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