全球8月钢铁产量下滑 但仍有必要再减产--协会

路透伦敦9月20日电---国际钢铁协会周四表示,全球8月钢铁产量略下滑,但是有必要再大幅减产,特别是最大钢铁生产国中国.如此一来市场才能在需求持续不振之际应对价格下跌.

该协会称,全球8月钢铁产量较上年同期下滑1%至1.24亿吨.

"钢铁市场目前仍很萧条,很少有人想增加库存,因为终端客户市场也很难做,"英国钢铁谘询机构Meps主管Peter Fish说.

"中国有供应过度的问题,欧洲和其他地方的买家则是没有订单到位."

中国产量下滑1.7%至5,870万吨.

据路透测算,欧洲的减产幅度更大,8月欧洲钢铁日产量创2009年12月以来最低.

"钢材需求整体疲弱和价格下滑的幅度表明,需要更大幅度减产才能稳定市场,"英国商品研究所(CRU)首席钢铁顾问Chris Houlden表示.

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**减产,还是不减产?**

"在中国,钢材供应过剩仍是一个突出问题;囤货的商人和终端用户的库存水平稳定,很多人不愿大举买入,担忧价格进一步下滑,"日本金属研究机构Metal Bulletin Research分析师Kashaan Kamal指出.

"尽管8月中国粗钢产量下滑,9月上旬产量实际上却增长,因此看来市场状况不会很快改观,近期市场仍会维持供大於求的局面."

世界第二大钢铁生产国日本8月产量同比增长3.3%,至920万吨,而去年同期日本钢铁业仍在从当年3月大地震和海啸中复苏.

韩国钢铁产量增长2.8%,至570万吨;印度的产量也增加了2.6%,至640万吨.

欧盟8月钢铁产量同比减少4.4%,至1,220万吨,其中两大生产国--德国和意大利的产量分别同比减少7.1%和15.5%.(完)

--编译 李婷仪/肖群英;审校 张荻

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