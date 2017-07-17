投资焦点：全球股市牛市行情距离终点尚远？

路透伦敦7月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦去年对担心经济状况的美国国会议员表示，经济扩张不会年头久了而老死。

随着牛市进入第八个年头而且几无放缓迹象，越来越多的迹象显示叶伦的说法可能完全正确。

传统观点认为，市场缺乏波动且资产价格高企，表明投资者越发自满，使得持续了较长时间的扩张过程更加容易出现反转。

但在利率异常低且央行努力应对产出、生产率和薪资增长乏力的时代，上述认为久涨必跌的观点受到质疑。

以下四个图表显示了目前的全球股市上涨行情已持续了多久，以及为何可能还有更多上行空间。

**全球股市一路高歌**

MSCI明晟全球指数触及纪录高位，若连续第三季录得涨幅，将为20年来最长季度连涨纪录。

**全球增长持续缓慢向好**

国际货币基金组织(IMF)预估显示，2008年金融危机后的全球经济增长复苏势头将持续。

**股市表现超过债市**

在投资者寻求回报方面，股市仍比债市有吸引力得多。

**波动性较低，但尾部较长**

全球最大的资产管理机构贝莱德分析认为，当前环境下，投资者可能面临“风险不足”的问题。这是由于实际波动率一直偏低，只有几次明显的价格波动。

“我们的研究认为，经济扩张没有接近尾声的情况下，很少能进入高波动机制，”贝莱德(Blackrock)分析师在公司年中投资展望中称。

“我们认为，只要经济保持稳定，系统性金融风险受控，波动性机制转变的可能性就较低。”

图表：

MSCI明晟全球指数回报率VS全球公债收益率： tmsnrt.rs/2uyDBBP

MSCI明晟全球指数：tmsnrt.rs/2v7OLuf

IMF全球经济增速图表：tmsnrt.rs/2uyVYWY

波动率长期偏低，尾部较长：tmsnrt.rs/2v7HU3L

(完)