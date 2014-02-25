2013年全球股票派息规模首超1万亿美元--研究

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透伦敦2月24日 -一项研究显示，在新兴市场企业增加派息的带动下，全球股息规模在2013年首度超过1万亿(兆)美元大关。
亨德森全球投资的研究显示，2009年以来股票派息成长43%，在去年达到1.03万亿美元。其中每7美元股息，就有1美元来自新兴市场企业，他们在过去五年来派息成长107%，尤其以巴西、俄罗斯、印度及中国的企业为主。
“对股票投资者来说，1万亿美元是个重要里程碑，并且说明了股息现已成为投资回报的重要组成，”亨德森执行长Andrew Formica说。
该项研究分析了全球市值前1,200大企业自2009年起的股息派发情况，并以平均值来估算其他上市企业股息。
相对于新兴市场的大步前进，欧洲大陆则表现疲软，同期股息成长仅有7.8%，不过仍是2013年仅次于美国的第二大派息地区。
该项研究发现，过去五年内配息成长最多的是科技企业，自2009年以来增幅已超过一倍。但2013年股息占比最大的是金融业，占将近四分之一份额。
皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)是去年派息最多的企业，名列第二和第三的是艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)和苹果(AAPL.O)。
尽管去年全球股息超越1万亿美元大关，但增幅却从2012年的7.7%放慢至2.8%，因日本及美国当地未再次重现特别股息热潮。
不过亨德森预估2014年全球股息成长将出现反弹，因发达国家出现好转，而且随着投资者追求高回报，企业营收前景正面将带动成长。
“高龄化人口势必无法太仰赖政府养老基金，而得更加凭藉自身储蓄来因应退休，”Formica说。“不仅如此，他们保持股票投资的时间也得比过去更长。我们认为这种对股票收入的需求趋势，会持续整个2014年甚至更久。”(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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