焦点：全球股市1月损失近8万亿美元 美国衰退风险上升--美银美林

资料图片：美国纽约证交所内盯着电脑屏幕的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

路透伦敦1月22日 - 美银美林周五表示，今年迄今全球股市损失近8万亿美元，上周投资者向政府债券基金投资规模创一年来最大，表明他们担心全球经济可能陷入衰退。

该银行美国分析师周五还表示，美国经济未来一年陷入衰退的可能性从15%上升至20%。

虽然2008-09年大衰退重现的可能性不大，甚至发生一般性衰退的机率20%仍较低，但他们还是将2016年经济增长预估从2.5%调降至2.1%。

美银美林称，在截至1月21日的三周，全球股市市值损失约7.8万亿美元，反映了全球市场人气更加悲观。

“我们不能排除未来一年发生经济衰退的可能。会有一些意外事件发生，我们担心缺少应对重大冲击的政策弹药，”分析师Ethan Harris和Emanuella Enenajor在一份报告中称。

“但是，在市场如此脆弱之际，通常会有忽略经济基本面的倾向。在我们看来，经济情况还好，衰退的风险较低，”他们说。

世界各地股市经历了历史上最惨淡的1月份。油价重挫、对中国的担忧加深、以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)10年来首次加息都让投资者感到惴惴不安。

衰退一般定义为经济连续两个季度萎缩。根据多方估算，去年第四季度美国经济已经逐渐减速，达到实际上停滞的状态，而制造业也已经陷入衰退。

本周稍早，花旗经济学家称全球衰退风险正在上升，摩根士丹利预计在最糟糕情形下全球衰退的机率为20%，法国兴业银行称全球衰退机率为10%并且这一风险在上升。

美银美林称，最近一周，高收益债券基金的资金创下一年来第二大资金流出规模，而新兴市场股票资金流出量也为约五个月来最大。

在1月20日当周，公债基金则吸引到了规模高达51亿美元的资金流入，为12个月来最高。10年期美国公债收益率(殖利率)本周降至2%以下，为三个月来首次，投资者降低了对美联储今年继续加息的押注。

从当前期货市场行情来看，投资者预计美联储今年可能仅会加息25个基点，并且要等到今年后期。

美银美林表示，固定收益领域避险资金流动的另外一面，则是高收益债券资金外流49亿美元，规模为一年来第二高。

1月第三周，股票基金继续资金外流，速度有所缓和。美银美林称，截至1月20日当周，投资者从股票基金净撤资35亿美元，为连续第三周资金外流。

美银美林指出，三周总计撤资240亿美元，仅相当于资产管理总额的0.3%，表明存在进一步“投降式”抛售的空间。

“与2015年8月大跌时流出360亿美元、2011年8月债务上限问题引发大跌时流出900亿美元、以及2008年金融危机时流出850亿美元相比，这就是小巫见大巫了，”美银美林称。

欧洲主要股市以及日本日经指数本周曾进入熊市区域，较峰值下滑20%或者更多。但周五全都大幅反弹。

1月20日止当周，投资者从新兴市场股票基金撤资23亿美元，从美国股票基金撤资43亿美元，但日本股票基金净流入30亿美元。(完)