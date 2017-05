数据显示股市“1月效应”正在减弱--高盛

路透伦敦1月6日 - 美国和英国股指持于纪录高位附近、获利前景改善以及经济增长预测提高,都刺激“1月效应”的传言出现,即一年的头一个月总是利好股市。

但数据却展现出另外一种景象。高盛对1999年以来回报的分析显示,相比追溯到1974年的更长时间表现,1月效应在减弱。

2016年的1月对欧美股市来说尤其艰难,市场遭遇纪录以来最糟糕的新年开局走势之一。

1999年以来的数据显示,1月股市平均下跌0.5%,而所有月份平均表现为上涨0.2%,这使得“1月效应”沦为坊间传闻。

自1974年以来,泛欧STOXX 600指数在1月平均上涨1.5%,所有月份平均涨幅为0.7%;不过1975年1月飙升27%,拉高了平均数据。

不过高盛的分析确实找到证据说明,1月在各区域间重新配置资金的情况更加常见,过去10年中,这种趋势愈发盛行。

高盛研究认为,标普500指数1月的表现,更有可能逊于STOXX 600指数,因为标普500指数估值在去年底看起来已经过高。

这也许是因为在新年伊始展开新的资金配置时,投资者比较有可能将区域资金转进以折价交投的市场。

根据汤森路透数据,标普500指数的预估市盈率(本益比)略高于17倍,接近2004年来最高水平。STOXX 600指数的预估市盈率则在15倍左右,使得这两项指数预估市盈率之差接近七年来最阔水平。

高盛表示,“1月效应”强度虽已不若以往,但另一句市场谚语“5月脱手离场”(sell in May and go away)则仍有几分可信度,尤其是欧洲,因为夏季欧股通常较为疲弱。(完)