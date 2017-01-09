数据显示股市“1月效应”正在减弱--高盛

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透伦敦1月6日 - 美国和英国股指持于纪录高位附近、获利前景改善以及经济增长预测提高，都刺激“1月效应”的传言出现，即一年的头一个月总是利好股市。
但数据却展现出另外一种景象。高盛对1999年以来回报的分析显示，相比追溯到1974年的更长时间表现，1月效应在减弱。
2016年的1月对欧美股市来说尤其艰难，市场遭遇纪录以来最糟糕的新年开局走势之一。
1999年以来的数据显示，1月股市平均下跌0.5%，而所有月份平均表现为上涨0.2%，这使得“1月效应”沦为坊间传闻。
自1974年以来，泛欧STOXX 600指数在1月平均上涨1.5%，所有月份平均涨幅为0.7%；不过1975年1月飙升27%，拉高了平均数据。
不过高盛的分析确实找到证据说明，1月在各区域间重新配置资金的情况更加常见，过去10年中，这种趋势愈发盛行。
高盛研究认为，标普500指数1月的表现，更有可能逊于STOXX 600指数，因为标普500指数估值在去年底看起来已经过高。
这也许是因为在新年伊始展开新的资金配置时，投资者比较有可能将区域资金转进以折价交投的市场。
根据汤森路透数据，标普500指数的预估市盈率(本益比)略高于17倍，接近2004年来最高水平。STOXX 600指数的预估市盈率则在15倍左右，使得这两项指数预估市盈率之差接近七年来最阔水平。
高盛表示，“1月效应”强度虽已不若以往，但另一句市场谚语“5月脱手离场”(sell in May and go away)则仍有几分可信度，尤其是欧洲，因为夏季欧股通常较为疲弱。(完)
(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 徐文焰)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
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