（更正）全球股市高估程度创17年来最高--美银美林调查

（标题及内文第一段应为“全球股市高估程度创17年来最高”非“估值”，第四段为最高“比例”非“配置比例”）

路透伦敦3月21日 - 周二公布的月度基金经理调查显示，全球股市高估程度创17年来最高，但债券收益率需大幅上涨才会触发股市熊市。

美银美林在3月10-16日对全球管理着5,920亿美元资产的投资者进行调查，期间美股连创纪录高位的涨势熄火，美联储加息。

调查显示，全球投资者股市资产配置创两年高位，净48%的受访者目前超配股市。

美银美林称，净34%的基金经理目前认为股市估值过高，为2000年以来最高比例。

按地区来看，81%的受访者认为，美国股市估值最高。净44%的受访者认为新兴市场股市被低估，净23%的基金经理称欧元区股市估值低。

35%的受访者认为，股市牛市面临的最大风险是加息，而不是企业业绩疲弱(21%)。

净36%的基金经理表示，10年期美债收益率必需升穿3.5%才会出现股市熊市。自2016年中以来，该收益率大幅上涨，但仍难以升穿2.5%。上次超过3.5%是在六年前。

美联储上周加息，且今年还将进一步收紧政策。但投资者怀疑经济增长和通胀是否强劲到可以持续加息的程度，较长期公债收益率因此下滑。

美债收益率下降拖累美元下跌。美元指数周二触及六周低点。

美银美林的调查显示，美元被高估的程度为2006年6月以来最甚，美元多仓再度成为全球市场中远超其他的最“拥挤交易”。

虽然股市和美元的价格极高，但投资者认为二者都不存在泡沫，经济增长和获利将继续增加。

美银美林称，净57%的受访者表示，未来一年全球企业获利将改善，高于上月调查时的比例55%，并且接近七年高点。

欧洲选举可能导致欧元区解体，依然是全球市场的最大“尾部”风险，紧随其后的是全球贸易战风险，不过这两大风险较2月均有所下降。认为全球债市崩跌是最大风险的受访者占到了18%，高于2月占比13%。(完)