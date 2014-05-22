图表新闻：三项指标显示投资者更加谨慎 为全球股市敲起警钟

路透伦敦5月21日 - 三项倍受关注的市场指标显示投资者对于全球股市更加谨慎，在两年升势将一项全球股指推至纪录高位后，投资者担心股市回调的时机可能已经成熟。

Datastream数据显示，投资者目前更青睐防御股，而不是景气循环股；看好大盘股，而不是小盘股。数据显示，他们还对近期表现优异的股票进行获利了结，同时将资金转投入财务状况良好、获利强劲的企业。

尽管上述指标本身并非股市下跌，但它们暗示投资者的风险偏好正在减弱，而以往经验显示这将引领主要市场走势。

1)欧洲景气循环股落后于防御股

银行股和旅游股等主要依赖经济活动的股票，开始落后于制药集团等无论经济好坏都有强韧获利的企业，这一迹象显示投资者对于经济持更加谨慎的态度。

欲浏览图表，请点选link.reuters.com/mag59v

2)美国大盘股表现优于小盘股

倍受全球瞩目的标准普尔500指数.SPX表现优于小盘股罗素2000指数.TOY，因投资者更倾向于知名企业，它们通常被视为较安全的投资标的。标准普尔500指数包括苹果(AAPL.O)和通用电气(奇异，GE)(GE.N)等表现稳定的个股。

欲浏览图表，请点选link.reuters.com/huf59v

3)高质股优于动能股

MSCI明晟全球优质指标成分股提供较高的股东权益报酬率(ROE)、稳定的获利增长，以及较低的财务杠杆；该指数的表现已开始优于过去一年来表现强劲的“动能股”。

这是投资者对近期上涨股票获利了结，并转进在股市下跌期间仍能表现优异股票的迹象；MSCI明晟全球指数.WORLD在5月13日触及纪录高位。

欲浏览图表，请点选link.reuters.com/zyf59v。 (完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。