综述：2017年全球股市料将小幅上涨 最大风险为美联储升息步伐

路透10月4日 - 路透调查显示，2017年全球股市料将小幅上涨，受制于对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息步伐的担忧，此外还担心曾帮助将股市推至高位的大规模货币刺激措施的效力减弱。

尽管全球多个大国央行的庞大刺激措施，支持股市在金融危机过后多年上涨，并带动美股创下历史新高，但对于进一步货币宽松效力的疑虑却与日俱增。

这些担忧已抑制今年的股市走势，路透调查的20个股指中接近一半今年迄今为下跌，这一结果是今年稍早进行的任何路透调查都没有预料到的。

过去一周接受路透调查的超过200名股市分析师和基金经理人预计，从现在到明年年底，20个股指中除一个外都会上涨，但涨幅低于三个月前的预估。

虽然极低的利率使超过10万亿(兆)美元主权债的收益率(殖利率)呈现负值，但投资者并不认为，经济景气即将恢复。对企业获利增长的预估也继续下降。

回答了一个额外问题的受访者大多表示，全球股市面临的最大风险是美联储升息次数超过预期。市场目前的预期是未来一年仅会升息一次，但美联储预计的升息次数要多于一次。

“全球股市面临的主要风险，是美联储可能出现的政策失误或做出出人意料的政策举措，”汇丰投资管理的全球股票首席投资长Bill Maldonado在一份报告中说。

“市况持续显示美国升息情况会相当温和，因此美联储若做出出人意料的政策决定，将会带来深远影响。”

标准普尔500指数.SPX到2016年底的点位或许在当前水平附近，年线升幅约为6%，2017年升幅也和今年差不多，到2017年底可能在2,310点附近。

很多人表示，未来六个月股市的前景不明朗，尤其是在下月美国总统大选之前。

**回报缩水**

欧洲央行、日本央行及英国央行仍然施行宽松政策。但外界目前对于他们或进一步采取任何刺激举措能产生的回报，明显感到悲观。

市场也依然担心英国将展开退欧进程。英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周日称，最晚将在明年3月底启动英国脱离欧盟的进程。

英镑兑美元本周跌至逾30年新低；英国富时100指数.FTSE周二则在2015年中以来首次升穿7,000点，受到英镑疲软可望提振出口的扶助。

但策略师预估中值显示，富时100指数今年底料回落至6,800点，较周一触及的原16个月高点6,983.52跌近3%。调查还显示到2017年底前该指数也不会有多大进展。

泛欧STOXX 600指数到2017年底前料比周一收盘价343.23点上涨逾5%。但调查显示，该指标股指明年6月前不会有太大进展。

路透调查显示，日本股市在2016年料录得年度跌幅，结束四年来靠“安倍经济学”政策激励取得的涨势。

但分析师预计，日经指数.N225到2017年底将比当前水准涨逾11%。

而新兴市场股市尽管在2016年表现不一，但预计将略好于发达经济体的股市。

巴西指标股指Bovespa指数.BVSP今年累计已涨37%，今年底前料再较周一收盘水准挺进1%，2017年底前则涨9%。

调查显示，2017年东亚国家股指大多料有较佳表现。中国股市料涨9%，韩国综合股价指数涨5%。

印度BSE指数.BSESN今年迄今累计已涨逾8%，未来一年料创新高。

图表：tmsnrt.rs/29t4c95

(完)