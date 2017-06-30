综述：全球股市仍顺风顺水 欧洲和亚洲股市领航--路透调查

路透班加罗尔/伦敦6月29日 - 全球股指料将在今年底之前录得更大涨幅；由于欧洲经济实现复苏及亚洲大部分地区前景光明，最新的路透调查明显比较乐观。

从多伦多到东京，调查中的21个股指除一个之外预计都会有不同程度的上涨，但大家对利率上升的担忧日益加剧，而经过过去10年大部分时间的上涨之后，昂贵的股价也越来越令人不安。

但最新调查的预估比仅三个月之前又有提高，与去年12月特朗普刚刚当选美国总统之后的预估相比也不错。

调查中的21个股指，至少16个已突破今年3月和去年12月做出的对2017年年中的预期。

其中很多股指甚至已接近于突破对2017年年底的预估。

预计新兴市场股市总体将表现不俗，而欧洲股市前景也特别光明，与近年来对策略师和基金经理所做的全球性调查截然不同，这些调查认为欧洲股市趋于落后。

“欧洲仍是我们青睐的发达经济体股市。那里的经济活动强韧，财报季表现也十分稳健，而且这种正面势头料将继续，”锋裕投资(Pioneer Investments)全球资产配置研究主管Monica Defend指出。

在过去五年中，除德国DAX指数之外的所有欧洲股市指数的表现都落后于美国标普500指数。然而，预计这种局面将发生变化，欧洲股指表现将有望超越美股。

这次访问了全球大约300名金融专业人。当此之际，金融市场人气似乎即将发生明显转变，过去几年一直处于优势的美元正在回落。

最近几日，经济决策者至少在口头上不约而同地开始疏远此前的政策，尽管通胀率尚未决定性上升，甚至看起来停滞不前。

虽然美国经济增长似乎还没有从大约2%的水平加速，至少目前是这样，但企业业绩情况良好。美国股市在下半年料将进一步小幅上涨。

不过，对于美国国会将通过全面减税提案的预期似乎正在消退。减税是特朗普在竞选期间的一项承诺，并且自他当选以来一直支撑美股上涨。

“如果没有对企业获利或特朗普政府大幅减税的一致预期，就无法在股市上挣到钱，”Hugh Johnson Advisors的投资总监Hugh Johnson表示。

“必须具备这两项条件中的一个。”

在本周稍早的一次采访中，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)对风险的评估更为直白，称股市似乎已精疲力尽。

分析师现在注意到，尽管公司业绩相对较好，但最基本的指标--市盈率表明，与历史水准相比，全球许多股市看起来都估值过高。

“在‘正常’时期，股市分析师很少会像现在这么乐观，”伦敦咨询公司Fathom的首席投资策略师Tim Davis写道。

“对我们而言这意味着，一定仍有一些关于美国总统特朗普政策的乐观预期被股市所消化，尽管美元和损盈平衡通胀率的走势已逆转，而且接近特朗普胜选前不久的水平。”

只要全球经济和金融体系保持平稳，那么新兴市场未来增长的潜力就更为清晰。

“在新兴市场股市中，亚洲仍是我们青睐的地区，”巴克莱投资策略部门负责人William Hobbs在客户报告中称。

预计从现在起到年底，印度、中国、韩国、日本和澳洲将是亚洲表现最好的股市。

在拉美，墨西哥股市可能在年底前达到纪录高位，令巴西股市相形见绌。

路透股市调查图表：tmsnrt.rs/2nHJiJ9 (完)