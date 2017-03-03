图表新闻：全球股市市值创历史新高

路透伦敦3月2日 - 根据汤森路透的数据，全球股市总市值超过了2015年5月创下的前期峰值、刷新历史纪录，因投资者继续向股市投入资金，寄望经济增长、通胀和公司获利实现提速。

自特朗普胜选以来，全球股市市值增加逾4万亿美元，其中大约一半来自在美国上市的股票。截至周三收盘，全球股票总市值为56.7万亿美元。

图表：reut.rs/2mcp7T1

周期性行业的股票，如矿业和工业板块，一直是去年夏季以来这波上扬走势的最大推动力，寄望于全球基础设施建设。银行类股也走高，因债券收益率上升。

尽管股市上涨已带动市值超过长期均值，但有分析师称，还有进一步上涨空间，因场外观望的投资者回到股市。

“我们认为市场仍有上行潜力，因投资者纷纷投奔股市；需要注意的是，从固定收益到股市的‘大轮动’还没有开始，”美银美林分析师表示。(完)