图表新闻：全球股市市值创历史新高

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月2日 - 根据汤森路透的数据，全球股市总市值超过了2015年5月创下的前期峰值、刷新历史纪录，因投资者继续向股市投入资金，寄望经济增长、通胀和公司获利实现提速。
自特朗普胜选以来，全球股市市值增加逾4万亿美元，其中大约一半来自在美国上市的股票。截至周三收盘，全球股票总市值为56.7万亿美元。
周期性行业的股票，如矿业和工业板块，一直是去年夏季以来这波上扬走势的最大推动力，寄望于全球基础设施建设。银行类股也走高，因债券收益率上升。
尽管股市上涨已带动市值超过长期均值，但有分析师称，还有进一步上涨空间，因场外观望的投资者回到股市。
“我们认为市场仍有上行潜力，因投资者纷纷投奔股市；需要注意的是，从固定收益到股市的‘大轮动’还没有开始，”美银美林分析师表示。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”