综述：全球股市前景变暗 避险情绪再度增强

路透伦敦/班加罗尔7月12日 - 路透调查结果显示，受访者对今年股市走势的乐观看法减弱。投资者担心全球经济和意外冲击，可能导致多数指标股指的表现弱于几个月前的预测。

路透在6月27日-7月11日在全球范围内访问了逾250名分析师、基金经理及经纪人。调查结果亦显示股市和债市差距变大，美股处于纪录高位，而多数公债收益率处于纪录低位，而且其中很多是负值。

花旗的分析师提到，全球指标公债收益率只有0.5%，而全球股市股息收益率则约为2.7%，两者之差为60年以来最阔。从这点来看，股市显得具有吸引力。

此次调查涵盖的股票指数中，有10个预计年底时下跌，而三个月前普遍预期为上涨，有些还预计大涨。(路透调查2016年全球股市预测图表 tmsnrt.rs/29t4c95)

不过调查结果并没有明确显示，预测人士建议投资者应该把钱投向何处。不过明年情况会更好的预期仍然很高，尤其是新兴市场。

英国央行势将针对英国公投结果而调转方向，几乎肯定会降息和重启购债举措，以限制退欧影响。

问题是虽然多数受访者都不认为英国退欧会导致金融危机，但其冲击已然加剧了避险势头，而且英国可能陷入衰退，影响或蔓延至其他国家。

对美国加息的预期也减退，尽管上周公布的非农就业报告意外强劲，触发股市和美国公债的上扬。

因此尽管过去数年对央行注资的预期可能激励了股市上涨，但目前对欧洲和英国股市前景的最新预期明显透漏一丝悲观意味。

“英国退欧已经损及全球经济和市盈率前景。这显然无无益于全球股市，并推动全球债券收益率创新低，进而提高了股市回报的相对吸引力，”花旗分析师在报告中称。

“这两个相反的因素可能促使股市在当前交易区间展开拉锯。虽然花旗分析师整体预计全球股市到2017年中涨7%，但如果投资者等待再次下跌再入市或许会获得更高回报。”

美股今年开局表现为史上最差，之后反弹并创纪录高位，很大一部分原因是由于对经济的乐观看法，但许多人现在都持谨慎看法，尤其是11月美国还将迎来总统大选。

“英国退欧是一个问题，大选又是一个问题。我们一直在告诉客户小心，”BNY Mellon Wealth Management投资策略主管Jeff Mortimer表示。

不过股票和债券价格可能继续上涨，原因仅仅是印出来的钱要有地方去。

欧洲央行全力加速，在英国退欧公投很久之前就扩大了刺激举措规模。现在，很多人预计该央行可能必须考虑进一步扩大刺激，以确保欧元区经济不会脱离轨道。

前景最乐观的似乎是日本，这可能令人意外。日本股市受到日圆升值和经济停滞的打压。

日本央行比欧洲央行实施刺激举措的时间更长、规模也更大，除此之外，日本首相安倍晋三在参议院选举中取得压倒性胜利后，可能推出更多财政刺激。

印度股市亦料表现相对较好，但对年内余下时间的预期明显不如三个月前乐观。

预测者对亚洲和拉美股市表现的预期不是很乐观。

路透全球股市调查图表：tmsnrt.rs/29t4c95

(完)