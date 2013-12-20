全球股市有利行情带动今年股权筹资规模大增

* 高盛摘得2013年股权资本市场承销桂冠

* 2013年全球股权筹资总额比上年增加24%

* 美国IPO年度筹资额创2000年以来最高

* 亚洲股权资本市场筹资连续第三年下降

路透伦敦/纽约/香港12月20日 -据汤森路透周五发布的数据，今年全球的股权筹资规模创下2010年以来最高，得益于投资者对股票买需旺盛，提升企业的筹资信心。

今年截至12月18日，全球股权资本市场(ECM)发行案的总筹集规模较上年增长24%，达到7,740亿美元，其中包括首次公开发行(IPO)、可转债的发行以及上市公司增发。

今年全球IPO筹资规模为1,597亿美元，比上年增加37%，银行预计明年将在2013年基础上继续增长，因为众多企业希望趁目前市况强劲且股市波动不大的机会，把上市计划提前。

与此同时，私募股权企业也在股市大涨的激励下，寻找退出投资的机会，这成为欧洲和美国IPO的一个重大推动因素。在伦敦，黑石集团(BX.N)与CVC将主题乐园运营商MerlinEntertainments(MERL.L)上市，而贝莱德也已将旅馆运营业者Hilton Worldwide Holdings(HLT.N)在纽约挂牌。

像Hilton与Plains GP Holdings(PAGP.N)这种大规模的上市案，帮助把美国今年IPO筹资金额提高了22%，达到493亿美元，成为2000年以来最耀眼的一年。推特(TWTR.N)等科技公司均是在2013年完成了引人关注的上市案。

数据显示，高盛(GS.N)在2013年全球股权资本市场承销商交易金额排行榜上摘得桂冠，承接的上市案总金额超过900亿美元，比排名第二的摩根大通(JPM.N)高出约260亿美元。

“今年IPO市场最好的一点就在于，它是合理地基于投资者对不同板块、不同公司业务模式以及不同发展阶段的公司等等的广泛兴趣，”罗斯柴尔德的北美股权顾问主管Matthew Sperling表示。

银行家们预计，企业在以往淡静的1月份也会延续这种势头，以尽可能抓住强劲的市场形势。

在欧洲，新股发行较去年增加超过一倍至349亿美元，银行家称美国投资者的重返是这类交易的一个重要支持因素。

与其他地区形成鲜明对比的是，亚太不含日本的地区的股票发行今年连续第三年下降，减少1.4%至1,687亿美元。

不过，该地区的IPO筹资规模增加7.4%至415亿美元，因澳洲、新西兰和香港的发行交易帮助抵消马来西亚和韩国的下降以及中国内地IPO冻结。

银行家与分析师预计2014年股票发行规模将会增长。中国的新股发行有望最快于明年1月重启。(完)

(编译 隋芬; 审校 徐文焰)

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