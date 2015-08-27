焦点：全球股市连续两日惨烈杀跌 考验市场对央行的信心

8月26日纽交所收盘时显示屏上的数据。 REUTERS/Lucas Jackson

路透伦敦8月26日 - 经济增长放缓忧虑导致全球股市连续48小时出现惨烈杀跌，动摇了市场对央行官员的信心，怀疑他们到底有没有能力抵御通胀、修复经济增长和维持持续了六年的牛市。

在市场信心仍脆弱的情况下，主要央行周三依旧是老调重弹：美联储官员杜德利说，下月升息的适宜程度似乎降低 (Full Story)，欧洲央行执委会委员则说，欧洲央行准备在必要时采取行动。

但市场对他们表态的反应根本谈不上热烈。欧洲股市收低，美国股市标普500指数 .SPX 则上涨1.5%，比2014年年线收盘位仍低出约7.9%。

央行宽松货币催生的股市牛市已持续六年，投资者现在质疑，进一步放宽政策是否足以修复正在降温，还成天担心经济增长的市场。

“给人的感觉是，央行手中的工具即将用尽，”瑞士宝盛集团首席分析师Christian Gattiker称，“可我们依然濒临通缩。”

**影响有限**

症结之一在于，市场一方面认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)现在加息可能为时尚早；另一方面又觉得，现在预计各国央行会像2008年危机、或2011年欧元区危机时那样，在市场恐慌的环境下联手采取应对措施也还太早。

投资者称，由于欧洲央行和日本央行近期推出新刺激措施，再加上美国利率多年来处于极低水平，因此现在流动性不是问题。

“央行曾在危机高峰时协同行动，但我认为我们现在还没到这个地步，”Royal伦敦资产管理的分析师Ian Kernohan称，“难道央行的任务就是要一直托市？我们到底是身陷危机、还是说只不过因为中国制造业数据疲软而感到恐慌？”

虽然各国央行联手行动缺乏刺激因素，但这并未能遏制一些人对美联储进一步放松政策的预期。全球最大对冲基金Bridgewater Associates创始人Ray Dalio本周表示，他预计美联储可能会再度进行量化宽松(QE)。

欧洲央行在今年才推出量化宽松措施，现在已提高了必要时扩大规模的可能性，即便投资者目前认为这不大可能。

但是，没有什么证据表明如果各国央行打开现金“水龙头”，市场会表示热烈欢迎。经济成长脆弱，市场人气忐忑不安，通缩压力再现--一年期通胀互换率 EUHCPT1Y=ICAP 预示欧元区可能退回通缩局面。

此前数年的宽松货币政策，拉动了市场繁荣。

“进一步行动可以缓解压力，有助于稳定估值，”Ashburton欧洲股票基金经理Veronika Pechlaner称，“但并不能明显提振经济增长。不过，至少在一定程度上可以帮助市场避开通缩螺旋。”

一些人士表示，在投资不多的情况下，他们所期待的是企业展现出信心，而非央行官员。

“我认为不存在流动性问题，”AllianceBernstein欧洲股市投资组合经理Michele Patri说。

“问题在于投资和资本支出，不仅是大型企业，还包括中小企业。他们需要感觉到是时候开始再度投资了。”(完)

(编译 白云/孙国玉/王兴亚；审校 戴素萍/许娜)

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