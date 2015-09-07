投资焦点：全球市场跌势尚未达到极限

路透伦敦9月4日 - 尽管上周金融资产遭遇沉重抛压，市场波动升至2008-2009年危机以来最高位，但对市场出现系统性崩盘的预测目前来说还很离谱。

六年来，金融业不断放言警告，在危机过后打压市场冒险行为，会带来意想不到的后果，尤其在主要为场外交易的债市。在金融系统面临越来越多短期剧烈冲击的情况下，市场目前来说还维持着良好状态。

上周的市场波动真的不容小觑。美国蓝筹股创出日内最大跌幅，中国股市也创下2007年以来最大跌幅，CBOE波动性指数.VIX又升回到危机时的水平。

在上周那场由夏季淡市、跟风自动化交易策略、中国引领的经济放缓疑虑交织而成的完美风暴中，就连上市交易基金(ETF)等流动性良好的股市投资工具都没能幸免于难。以致于美国监管当局和证交所开始再次审视初衷为确保有序交易的规章制度。

尽管近几个月几次出现这样的动荡，但对于美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)、太平洋投资管理公司(PIMCO)前首席投资长葛罗斯，及美国证券监管部门主管等重量级人物警告流动性紧张即将出现，投资者及分析师们多认为有些言之过早。

“我不认为我们正逼近大规模的流动性冲击，”Deutsche Asset & Wealth Management研究主管称。

“但流动性下降也是事实。”

**小型冲击是“新常态”？**

在“新常态”的全球市场当中，被动指数投资工具盛行，央行多年来的低息资金扶助资产价格水涨船高，在这样的环境下，投资者和市场逐渐习惯系统遭受冲击。

自上周以来波动性回落，但仍高于2015年多数时间的水平；而据美银美林，最新的基金数据显示三周来资金首次净流入股市，上市交易基金(ETF)在私人客户股票持仓比重仍达9%。

“小型崩跌似乎成为了‘新常态’...人们似乎将其视为可以容忍的故障状态了，”研究公司Aite Group的资深分析师David Weiss说。

“但是...人们的容忍程度究竟有多大呢？”

危机后的境况也不乏批评者。银行业竭力游说不要实施提高资本金和抑制冒险行为的新规则；资产管理公司对交易商库存萎缩带来的影响满腹牢骚，贝莱德(Blackrock)去年曾警告称，公司债交易已“破碎”。

虽然央行持续数年的充沛注资帮助掩盖了问题，但国际清算银行(BIS)警告称，持续处于低位的利率对金融稳定和经济增长构成的风险越来越大。

“对于市场而言，全球流动性状况波动的风险是切实存在的，这表明大幅削减所有资产类别的曝险部位是有道理的，”Carmignac的董事总经理Didier Saint-Georges在一份客户报告中说。

但近期市场跌势中最引人注目的地方是投资人准备进场。顺势型自动交易盘以及流动性消失等结构性原因造成跌势加剧，但同时，对全球经济仍将成长及主要央行会采取支持举措的押注又卷土重来。

摩根大通外汇暨新兴市场主管Stephen Jefferies表示，如果没有出现迅速反弹，那么市场就真的没戏了。

但目前而言，市场正在清除一个又一个障碍，而没有出现系统性崩跌。

“这更像是一连串的考验，而非大规模的流动性危机，”亨德森全球投资多种资产投资组合经理James de Bunsen表示。“整体而言，金融体系的情况要比危机前更好。”(完)

(编译 白云/王丽鑫/汪红英/戴素萍 审校 张荻/龚芳/许娜/郑茵)

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