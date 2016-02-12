焦点：全球股市大跌的背后原因为何？

2016年2月11日在印度孟买证交所拍到的指数走势。 REUTERS/Danish Siddiqui

路透纽约2月11日 - 全球股市脆弱程度数年来前所未见。

由于担心经济增长疲弱和央行政策能否奏效，投资者正在逃离股市，奔向债券和黄金等避险资产。

与此同时，能源价格崩跌冲击产油国的经济，进一步损及全球经济增长。

才六周前，人们还预期低廉的油价将会支撑全球经济，而且普遍认为美联储12月的升息决定，是对美国经济投下的信任票。

除了美国股市下跌外，全球主要股指亦受重创，尽管日本央行和欧洲央行透过降息来刺激经济增长。

那些以前借入欧元和日圆的大型机构和主权财富基金，持续卖出风险资产，而且正在买回这些货币，削弱了央行行动的效果。

周四大跌后，根据投资顾问公司Bespoke Investment Group，标普500股指今年迄今已下跌了10.5%，为史上最糟的年初表现。10年期美债收益率则已跌至1.63%，为2013年5月以来最低收位。

以下为打压股市的部分主要问题。

**这波股市下跌的最大原因是什么？**

去年末开始的股市大跌已经加剧，因欧洲和日本的负利率，以及美国公债收益率曲线趋平，给银行业者造成困难。

“市场的一个新主题是(量化宽松)损害银行，进而加剧了避险环境，”花旗集团驻纽约常务董事及G10外汇策略全球主管Steve Englander称。

在央行的存款利率为负值，公债收益率亦降至负值，损害了银行通过借款成本与贷款回报之间的差异来获利的传统能力。

标准普尔500指数金融板块今年以来跌幅达到18%，为2016年内表现最差的板块。

尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)尚未采取负利率，但主席叶伦周四在国会听证会上表示，必要的话会考虑负利率。

“我不会把这些排除，”她称。

**问题在于能源？**

压裂技术帮助美国石油产量上升，加上沙特阿拉伯过度生产，去年初引发能源和其他大宗商品价格价格大跌。

每桶27美元的油价现在接近13年低位，而一些分析师预计油价还会进一步下跌。

油价大跌导致产油国经济急速下滑，并推高公司债收益率，引发能源行业违约事件。

“由于急需现金，专注于油气等大宗商品的投资者正在结清仓位，”Wedbush Equity Management的首席投资官Stephen Massocca称。

**美联储下一步做什么？**

市场目前确实预计美联储今年不会推进其原定的升息计划。美国联邦基金利率期货市场走势显示，交易商现在预计至少在明年2月前美联储都不会升息。周四，美国联邦基金利率期货价格一度暗示，今年甚至有少许可能降息。投资者表示，金价大涨的部分原因在于降息的可能性。

与此同时，美国短期和长期公债收益率之差急速收窄。两年期和10年期公债收益率之差已收窄至0.95个百分点，为2007年12月以来最窄。从以往来看，收益率曲线趋平通常预示着经济衰退。

收益率之差收窄表明投资者对经济增长的信心减弱，尽管叶伦周三对国会称，美国经济看来足够强劲，因此美联储可以坚持循序渐进升息的计划。

“部分问题在于，美联储目前两边不靠：对鸽派而言不够温和，对鹰派来说不够强硬，因此无法满足投资市场中的任何观点，”Sierra投资管理公司首席投资官Terri Spath称。

**股市跌势何时休？**

RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle表示，目前仍鲜见投资者有大批抛售的迹象，而那通常标志着市场见底。

“看来仍聚焦于具体议题上，不论是信贷还是石油。然而，市场基调显然更加偏向防御，我们在正观察投降式抛售的征兆，”他称。

同样地，瑞士信贷指出，对冲基金2月持续出脱，但卖出规模还不到标志市场触底的投降式抛售的程度。

瑞士信贷同时指称，宏观对冲基金已建立起庞大的美股空仓，这以往是能够显示市场方向的很好指标。

Beam资本管理公司常务董事Mohannad Aama表示，这波惨烈的卖压即使逐渐减弱，2016年对股市而言仍将是很糟糕的一年。标普500指数今年迄今约跌10.3%，Nasdaq指数同期则跌逾15%。

“尽管我们持续看到不错的就业数据，但整体感觉是美国经济正接近顶点，就趋势而言(成长余地)已所剩无几，”Aama指出。(完)